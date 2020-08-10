Всероссийский детский центр «Орленок» получил разрешение от Роспотребнадзора и Минпросвещения РФ в этом «коронавирусном году» принимать в летнюю смену детей из других регионов страны. С какими ограничениями открылся лагерь на берегу Черного моря и в каком состоянии приехали дети на отдых после режима самоизоляции, Федеральному агентству новостей рассказал директор ВДЦ «Орленок» Александр Джеус.

— Александр Васильевич, «Орленку» в этом году исполнилось 60 лет, но наверняка коронавирус подпортил день рождения. Как его отпраздновали?

— День рождения не может испортить никакой вирус! Мы провели практически все запланированные события юбилея: линейку у памятного камня, историческую реконструкцию первой смены, спортивный праздник, морскую регату, творческие мастерские, «Орлятский почтамт». Мы провели день рождения и в социальных сетях, в онлайн-режиме — у нас была радиолинейка, экскурсия вожатого с интерактивным отрядом, прямой эфир музыкальной гостиной и игра «Орлятский квиз» на тему истории Центра. В этот день «Орленок» посетила наш друг, актриса театра и кино Елизавета Арзамасова.

Конечно, из-за ряда ограничений, введенных Роспотребнадзором, мы были вынуждены отказаться от массовых событий, проводили все мероприятия небольшими группами, но зато был великолепный фейерверк, семейная, теплая и радостная атмосфера.

— Вам разрешили заполнить центр только на 70%? Есть ли чувство, что в лагере меньше детей, шума, забот? Меньше ли нагрузки на вожатых?

— Забот стало еще больше. Ведь требования Роспотребнадзора по организации детского отдыха во время пандемии подразумевают серьезное и скрупулезное выполнение всех мер безопасности, пересмотра содержания утвержденных ранее программ и проектов, изменения традиционного уклада жизни. Для вожатых плюс минус пять детей уже неважно, потому что 15 детей так же «вынесут мозги» (смеется) как и 20 или 10, но разница с трудом воспринимается.

Вожатые у нас подготовленные. Нам их по специальной программе готовят 52 вуза страны, две недели у них вожатские сборы, потом пускаем их вторым вожатым. Перед коронавирусом мы завезли их к себе на три месяца, несмотря на то, что их надо было кормить, платить им зарплату, что-то с ними делать… Но мы решили, что лучше так, чем, когда разрешат открыться, искать кого-то в Краснодарском крае, либо тех, кто заранее прошел обсервацию. Как раз с этой проблемой столкнулись другие лагеря — открылись, а работать некому.

— Насколько строже в связи с новыми эпидемиологическими нормами стали условия пребывания в детском центре? Есть ли нововведения?

— В этом году лагерь должен предусмотреть и выполнить ряд серьезных нововведений в ситуации с COVID-19. Обеспечить себя неиссякаемым запасом дезинфицирующих средств, термометров, рециркуляторов воздуха. Закупить средства индивидуальной защиты для медицинского персонала, организовать заезд детей по новой одномоментной форме, ежедневно проводить термометрию, организовать образовательную деятельность с учетом мер социального дистанцирования, сократить количество детей в отрядах.

— По детям чувствуется, насколько сложно им дался карантин?

— Да, карантин на них сильно сказывается. Дети устали сидеть взаперти. Чувствуется, что они соскучились по общению, не были им избалованы, им это очень важно, и они более бережно относятся друг к другу. Тяжело далось им и дистанционное обучение — они психологически перегружены и нуждаются в физической нагрузке. Поэтому мы серьезно переработали содержание образовательных программ, усилили познавательный и оздоровительный компоненты, необходимую двигательную активность, занятия спортом, туризмом и морские купания. Ребята теперь купаются три раза в день. Кроме того, чуть ли не впервые у нас нет жалоб на питание — дети, видимо, устали от того, чем их кормили дома, и нет жалоб на отсутствие гаджетов в течение дня.

— Что обычно происходит в Орленке в те месяцы, на которые в этом году пришелся режим самоизоляции?

— Первые три смены этого года мы отработали в полном объеме, а вот проекты четвертой, пятой, шестой пришлось свернуть. В этот сложный период мы предприняли все возможные меры для сохранения уникального коллектива Центра, подготовили педагогический состав, провели ремонтные и строительные работы детских лагерей инфраструктуры. Например, занялись реконструкцией инженерных сетей — у нас весь Центр был перерыт, будто шла подготовка к обороне Москвы.

— Была ли у вас поддержка от государства в карантинные месяцы, есть ли потери от вынужденных каникул?

— Конечно, поддержка была. На основании указа президента РФ все сотрудники ВДЦ «Орленок» получали полную заработную плату до 30 апреля.

Что касается потерь… Они есть и существенные. Причина в неполном объеме загрузки детских лагерей Центра, а также отмене специализированных смен, фестивалей, спортивных сборов, которые традиционно проходят вне рамок производственной программы.

Полученные средства от приносящей доход деятельности не покрывают наши потребности, превышение расходов над доходами — 141,4 млн рублей, из них 30,5 млн рублей — возврат за путевки по образовательным программам, которые реализовать не удалось. Думаю, в этом году мы заработаем в пять раз меньше. Но и здесь мы получаем помощь. Нам профинансировали расходы, связанные с содержанием имущества и расходы на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований — 581, 9 млн рублей.

Как проинформировали в Минпросвещения РФ, в настоящее время идет подготовка распределения лимитов бюджетных обязательств подведомственным учреждениям, это позволит компенсировать снижение наших доходов.

И знаете, несмотря на заполняемость только на 70%, для детей, которые получили путевки к нам — это просто глоток воздуха после карантина. К нам едут дети из регионов, и в этом году это особенно важно: я чувствую это по тому, что мне может звонить председатель правительства субъекта и уточнять, как, с какими предосторожностями поедут 25 детей из его края. Это важное взаимодействие, мы им очень дорожим.

— В каком положении ваши коллеги? Можно ли сравнить детские центры с объектами бизнеса, которые находятся на грани закрытия из-за простоя во время пандемии?

— В настоящее время детей принимают в МДЦ «Артек» и ВДЦ «Смена» и «Океан». В Краснодарском крае из 110 здравниц работают 28, остальные не могут принимать детей. Что касается частных проектов, в этой ситуации смогут сохраниться только те детские лагеря, которые предпринимают шаги для своего выживания, внедряют новые схемы работы. По линии Заксобрания провели через южно-российскую парламентскую ассоциацию в Госдуму предложение поддержать нас.

Мы считаем, что для отрасли детских организаций нужен отдельный ОКВЭД, нужны налоговые каникулы на землю и имущество — это наши основные и самые внушительные налоги. Кроме того, если у отрасли будет отдельный ОКВЭД, то регионы смогут помочь субсидированием или компенсацией тех затрат, которые понесли здравницы при подготовке к лету. Этим занимаются Госдума, Минпросвещения, правительство РФ. Вопрос непростой и небыстрый, но надеюсь, к следующему году соответствующие нормативные акты появятся.

— Готовятся ли в «Орленке» к возможной второй волне коронавируса?

— Мы ориентируемся на то, что говорит главный санитарный врач страны. Судя по всему, в большинстве регионов ситуация нормальная, скоро должна появиться вакцина — тогда мы в обязательном порядке будем прививать сотрудников. Ковид-диссидентов у нас точно не будет.

— У вас отдыхают дети, которые бывали в обновленном «Артеке». Хочется ли догнать его и будет ли такая возможность?

— Мы следующие за «Артеком» из детских центров, кто будет участвовать в программе реконструкции и обновления. Рассчитываем первый этап завершить до 2025 года, а дальше можно совершенствоваться бесконечно: если мы хотим, чтобы центры соответствовали требованиям времени, ими надо постоянно заниматься. Да, в «Артек» серьезно вложились, но думаю, мы его догоним. Кроме того, по уровню персонала, по содержанию программ это ему еще есть, в чем догонять нас.