Священник в Ярославской области во время крещения довел младенца до истерики

Ярославль, 10 августа. Священник в одном из храмов в Ярославской области довел до истерики младенца во время обряда крещения. Он резко погружал малыша в купель с водой.

Видео из храма появилось в соцсетях. На нем видно, как батюшка окунает в воду кричащего младенца. В этот момент крестный отец пытается забрать малыша, передает телеканал «360».

По мнению клирика Свято-Никольского храма в Гаврилов-Яме Владимира Степаненко, ничего противозаконного в этом нет. Всех детей крестят с погружением в воду. Но то, как это делает священник, связано с его возрастом. Степаненко считает, что по-другому крестить он уже не может.

Автор видео заявил, что действия священника напугали его. Он отметил, что батюшка не хотел идти на уступки родителям, которые переживали за малышей.

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