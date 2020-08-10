Рождество св. Николая: традиции и приметы, что нельзя делать 11 августа

Рождество святителя Николая Чудотворца Русская православная церковь отмечает 11 августа (29 июля по старому стилю). На Руси, помимо Рождества Христова и Рождества Богородицы, отмечают Рождество всего двух святых — Иоанна Предтечи Крестителя и святителя Николая Чудотворца (или Угодника). Это говорит о глубочайшем почитании святителя Николая в христианском мире. На Руси этот святой — заступник обиженных и угнетенных, защитник путников и детей — один из самых любимых.

История праздника

Святитель Николай родился в 270 году в греческой колонии в Малой Азии в семье христиан. Николай с юности был усерден в вере, отличался набожностью и твердостью в борьбе с языческими пережитками. Святитель заслужил славу бессребреника, он помогал простым людям, чем мог. Молитва его была настолько сильна, что, согласно христианским источникам, усмиряла бурю и даже воскрешала мертвых. Николай много путешествовал, в основном по морю, поэтому считается покровителем моряков и вообще всех путников. Кроме того, за дар исцеления к нему обращаются в болезни, прося избавления от хвори.

Святой также считается покровителем детей, всех бедных, обиженных, находящихся в заключении, преследуемых и оклеветанных. Доброта этого святого превратила его в западной традиции в знаменитого рождественского деда, Санта-Клауса. Мощи святителя Николая, согласно верованиям, обладают магической силой, поэтому их неоднократно похищали и делили между странами и церквями.

Николая Чудотворца вспоминают не только 11 августа, но также весной и зимой, а еще каждый четверг.

Приметы на 11 августа

Праздник в честь святителя Николая приходится на время, когда лето неумолимо начинает уступать место осени. С этим явлением связано большинство народных примет на 11 августа.

В этот день церковь также вспоминает святого мученика Калинника Киликийского, претерпевшего мучения и погибшего за веру в III-IV веке. По звуковой аналогии на Руси праздник был связан с калиной, которая созревала к этому времени. Поэтому 11 августа люди начинали собирать ягоду, которой приписывали целебные свойства. Ее не только ели и использовали в кулинарии, но и сушили, чтобы заваривать как снадобье от болезней.

Согласно приметам, утренний туман 11 августа сулит хороший урожай овса и ячменя, но может навредить пчелиным ульям.

Заморозки на Калинника считаются предвестником ранней осени, а теплый погожий день — знак, что зимы ждать еще долго.

Если из-за теплой дождливой погоды на святителя Николая овес снова зазеленел, то это знак, что осень будет затяжной и мокрой. Согласно приметам, это может навредить урожаю — отсыревшие запасы будут хуже храниться.

Что нельзя делать 11 августа

Святитель Николай — настолько почитаемый святой, что на праздник в честь его Рождества на Руси старались не работать, за исключением неотложных дел и приготовления пищи. А вот стирку и рукоделие женщинам строго рекомендовалось на этот день не планировать.

Чтобы не прогневать святого, который был известен своей кротостью, но мог и осердиться, 11 августа категорически запрещались ссоры, споры, скандалы, дурные поступки и помыслы. Очень строго осуждалось сквернословие, которое Чудотворец, по преданию, ненавидел особенно.

Запрещено употребление алкоголя, а вот мясо есть можно, поскольку Успенский пост еще не начался. Подробнее о Спасах и Успенском посте читайте в материалах Федерального агентства новостей.