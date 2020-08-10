Ирена Понарошку и DJ List развелись после 10 лет брака

Москва, 10 августа. Телеведущая Ирена Понарошку и музыкант Александр Глухов (DJ List) объявили о разводе после 10 лет брака.

О расставании Ирена сообщила в своем Instagram. В геометках она указала мировой суд Таганского района Москвы, там прошел бракоразводный процесс.

«Мы с маэстро хотим официально сообщить всем, кого это касается. Мы развелись, чтобы сказку сделать былью», — написала Понарошку, поставив тег #иСчистоголиста.

Подписчики новость о расставании Ирены и Александра восприняли неоднозначно. Кто-то пожелал им удачи на новом пути, кто-то выразил сожаление. Некоторые пользователи заявили, что давно догадывались, что Понарошку и Глухов хотят разойтись, поэтому это объявление их не удивило, а просто внесло ясность.

«Мы давно это поняли))) Ну, по крайней мере большинство. В добрый путь вас», «Спасибо что поставили в известность. Была догадка. Теперь есть ясность», «Ну вот. Все равно грустно, когда семьи разводятся», «2020-й, ты пьян, уходи», — написали фолловеры.

Понарошку и Глухов поженились в 2010 году. У них есть два сына. Одному мальчику полтора года, второму девять лет.

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