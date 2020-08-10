Эксперт рассказал, кто победит в случае войны США с Россией

Наземная война между Россией и США может начаться в Прибалтике. Российская армия имеет преимущество перед НАТО по количеству вооружений: танки, артиллерия, системы ПВО. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал военный эксперт Михаил Александров.

Так собеседник ФАН прокомментировал статью американских журналистов издания The National Interest о факторе, который может стать преимуществом РФ в случае наземного военного столкновения с США. В материале говорится, что Вооруженные силы РФ имеют 12 тысяч танков, что на шесть тысяч больше, чем у американской армии.

Ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров считает, что вряд ли американские специалисты лукавят с цифрами. Однако журналисты не берут во внимание танки, которые находятся на складах Минобороны. В таком случае у России в распоряжении 20 тысяч боевых единиц.

«Дело в том, что когда первый этап войны закончится и основная масса боевой техники будет уничтожена, то придется воевать тем, что есть. У американских военных очень мало артиллерии и систем ПВО, наличие которых позволяет вооруженным силам действовать достаточно автономно. США имеют только преимущество в авиации. Но за счет большого количества средств ПВО у России это преимущество компенсируется. Нужно еще учитывать системы залпового огня, ракеты меньшей и средней дальности, поскольку по этим вооружениям мы лидируем», — заявил Александров.

Военный эксперт обращает внимание, что основные силы американской армии сосредоточены в самой стране. Чтобы их перебросить, требуется время, а это как минимум полгода.

«Мы дойдем до границ Германии, захватим всю Восточную Европу и освободим Балканы. Поэтому США зря нарываются. Они вот так блефуют, что в одно место пять батальонов перешлют, а потом в другое. Это несерьезные цифры», — сказал собеседник ФАН.

При крупномасштабном конфликте может возникнуть единственная проблема — это нехватка военных, утверждает Александров.

«Техника у нас есть, но кто будет ею управлять? В таком случае придется задействовать мобилизационный резерв. Мы его имеем, поскольку в России частично еще сохраняется призывная система. Она позволяет выставить достаточно большое количество призывников, чтобы укомплектовать всю технику. После нескольких месяцев обучения они смогут эффективно ею управлять», — пояснил Александров.

Наземная война между Россией и США может начаться в Европе, ей будет предшествовать конфликт в районе Прибалтики, считает военный эксперт.

«Между Россией и США может возникнуть недопонимание. Если мы начнем освободительную миссию на Украине, — поддержим создание Новороссии — то НАТО может перебросить войска в Прибалтику, чтобы нас запугать. Тогда мы посчитаем, что готовится нападение на Россию и введем войска в Прибалтику. Начнется эскалация конфликта, которая приведет к крупномасштабной войне. С учетом нашего преимущества мы ее выиграем», — резюмировал собеседник ФАН.

Ранее в Польше раскрыли слабые места стран Балтии на случай войны с Россией. Как объяснил эксперт Центра восточных исследований (Польша) Петр Шиманский, прибалтийские государства имеют неэффективную противовоздушную оборону.