Слепаков объяснил оптимизм переживающей развод Пелагеи

Москва, 10 августа. Бывший капитан команды КВН «Сборная Пятигорска» и член жюри популярной игры Семен Слепаков прокомментировал новые фото коллеги по судейскому составу певицы Пелагеи. В понедельник она выложила в Instagram кадры из поездки в Крым.

Артистка опубликовала на своей странице новый пост, в котором сообщила, что отправилась на полуостров в составе жюри Высшей лиги КВН. Вместе с тем она показала три фото в черном платье в пол со спущенными плечами и принтом в виде следов губной помады. На снимках переживающая развод певица выглядит счастливой.

«Мотиватор Поля: пусть все проблемы идут лесом. А она — в Крым, в составе жюри Высшей лиги КВН», — оптимистично заявила звезда.

Подписчики пришли в восторг от увиденного. В комментариях они назвали улыбающуюся со снимков певицу «красоткой» и «богиней» и похвалили ее за стройность. Позирующую Пелагею в платье фолловеры сравнили с изящной статуэткой.

Высказался о публикации и Слепаков. Он отметил, что в Крыму певица приковала к себе не только внимание зрителей, но и удостоилась отдельного номера — участники команды «Полуостров» сыграли для нее песню «Вечная любовь».

«Конечно, Пелагея довольна! Ее пятеро мужчин добивались, играя на трубе», — цитирует Слепакова KP.Ru.

В мае Пелагея подала на развод с хоккеистом Иваном Телегиным. Это произошло спустя полгода после фактического разрыва отношений, пишет портал «Утро.ру». Певица говорила, что супруги не собираются ничего делить: у спортсмена останутся роскошный дом и машина, а у нее — квартира и дочь Таисия.

На деле процесс расторжения брака оказался не совсем гладким, но певица справилась с ситуацией и, как отметили некоторые пользователи Сети, даже стала выглядеть намного лучше, пишет «Дни.ру».