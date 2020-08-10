Названы регионы РФ с самым высоким уровнем иммунитета к коронавирусу

Москва, 10 августа. Наибольшее число людей с антителами к коронавирусной инфекции зафиксировано в Санкт-Петербурге, Татарстане и Тульской области. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, специалисты ведомства продолжают осуществлять анализа сыворотки крови на наличие антител к коронавирусу. К настоящему моменту серологические исследования проведены в 26 субъектах России.

«Хочу сказать, что наибольшее число серопозитивных в удельном весе от числа обследованных, специальной методикой отобранных участников этого исследования — это Тюменская область — 24,5%, Тульская область — 27,8%, Санкт-Петербург — 26% — и Республика Татарстан — 31,5%», — пояснила Попова.

Она также добавила, что властям регионов РФ следует придерживаться выполнения методических рекомендаций по предотвращению распространения коронавируса с учетом возобновления работы культурных и спортивных учреждений, которые являются местами массового скопления людей.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число зараженных во всем мире достигает 19,8 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 730 тысяч человек.

На территории России зафиксировано более 892 тысяч случаев, 15 тысяч человек скончались. Более 696 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.