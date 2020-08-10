Несовершеннолетняя дочь Ефремова пережила срыв

Москва, 10 августа. У несовершеннолетней дочери заслуженного артиста Михаила Ефремова случился срыв, девушку спасли друзья из мира Интернета.

Kp.ru нашла онлайн-дневник 16-летней дочери звезды театра и кино, в котором девушка откровенно рассказала о своих переживаниях. Одна из записей была сделана в середине июля, когда следствие по делу отца о смертельном ДТП закончилось, и ожидались судебные слушания.

Девушка опубликовала печальное видео со словами «I finished my favourite show» (Я заканчиваю свое любимое шоу. — Прим. ФАН). Интернет-пользователи, испугавшись за подростка, оставили сотни комментариев со словами поддержки. Фолловеры, несмотря на то, что не были лично знакомы с девушкой, предложили ей свою помощь.

Видимо, сотни слов поддержки, которые высказали неравнодушные виртуальные друзья, помогли ребенку пережить трагедию.

«Вы спасли мне жизнь», — написала дочь артиста.

Сейчас в Пресненском суде Москвы проходят заседания по делу Ефремова. По данным следствия, артист в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал аварию в центре Москвы, в результате которой погиб человек, пишет Infox.ru.

На одном из последних заседаний Ефремов не признал своей вины. По его словам, он не помнит события того рокового дня, пишет «Ридус».

Семья жертвы ДТП требует наказать артиста по всей строгости закона. Многие эксперты сходятся во мнении, что 57-летний актер должен получить реальное наказание. В частности, комментатор Дмитрий Губерниев считает, что знаменитость должен «сидеть в тюрьме, потому что он убийца».