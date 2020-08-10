Психолог рассказала, как подготовить детей к 1 сентября

Для того, чтобы подготовиться и адаптироваться к новым правилам в школах, родители и дети должны, как минимум, знать, что их там ждет. Пока что школы не озвучили ничего конкретного.

Но этом году, естественно, нововведений будет немало: замеры температуры, новые санитарные нормы… Также, очевидно, будут введены ограничения по культурным программам, жизнь школ станет менее насыщенной — больших массовых внешних мероприятий, конечно, не планируется.

Сейчас школы готовятся к двум вариантам развития событий. На данный момент учебные заведения, еще не понимая, что нас ждет осенью, на всякий случай подготовили большое количество мероприятий в онлайн-формате. Мудрые руководители образовательных организаций уже подготовили персонал, сценарии и планы мероприятий на случай, если начнется вторая волна и придется вернуться к режиму самоизоляции.

В этом году самой уязвимой категорией окажутся, конечно, первоклассники, которые придут в школу максимально неадаптированными и неподготовленными. Вся программа детского сада по подготовке к школе ориентирована на плавный переход ребенка на новую образовательную ступень, но во время режима самоизоляции многие родители вообще не водили детей в сады.

Из-за этого в этом году именно первые классы — наиболее чувствительная группа, которой будет очень тяжело держать новый учебный ритм. И это связано не столько с коронавирусом, сколько в целом с совершенно новым жизненным этапом, новыми учебными правилами, требованиями.

Первое и самое простое, что нужно сделать родителям — собрать всю информацию и рассказать ребенку о том, что и как будет происходить в школе. И сделать это нужно не за день, и не за два, а заранее. Можно сделать памятку, можно отправить заметку на телефон. Также можно заранее проиграть день в школе.

Кроме того, очень важно дозировать нагрузку на ребенка. Я вижу большой риск с точки зрения учебного стресса и попыток школ нагнать ту программу, которая частично была упущена. Теперь многие родители пытаются максимально загрузить ребенка, и он не может с этим справиться.

Первые месяц-полтора все дети в школе проходят стандартную адаптацию и сталкиваются со стрессом, вызванным изменением привычного режима жизни. А с учетом того, что очень многое было упущено, очень важно, чтобы школа и родители осознавали, что ребенок не может выдержать этой двойной нагрузки.

Родителям необходимо не только грамотно подготовить ребенка, но и наладить диалог с учителями, чтобы договориться о соразмерных и адекватных нагрузках на ребенка, как психологической, так и физической. Чтобы вхождение в учебный год было плавным и естественным.

Подростки, конечно, будут лучше готовы психологически. Однако для них единственный риск может состоять в том, что они очень соскучились по своим друзьям в школе и будут очень интенсивно общаться, не соблюдая социальную дистанцию. Но при этом они прекрасно помнят, что происходило весной. А ведь для детей постарше, наверное, самое страшное, что может быть — это сидеть в одиночестве в четырех стенах. Поэтому здесь тоже очень важна личная беседа родителя с подростком, но не с позиции угроз и запугивания, а с позиции здравой логики с попыткой смоделировать ситуацию в будущем. «Если ты не будешь беречься, если ты будешь тусоваться, то ты можешь заболеть, и тогда закроют весь класс». Просто и понятно.

Больше всего, наверное, родители и подростки не хотят перехода на домашнее обучение. Несмотря на то, что это оказалось не так страшно для детей — вопреки негодованию, очень многие хорошо учились и подтянули свои оценки.

Я как психолог скажу, что ожидание смерти страшнее самой смерти. И все разговоры о второй волне, о том, будет она или нет, эти ежедневные информационные вбросы — все это приводит к тому, что человек на подсознательном уровне уже мало чему верит, он абстрагируется, и у него возникает равнодушное отторжение.

Все, на что можно рассчитывать — здравый смысл, доверительные разговоры с детьми и диалог со школой. Идеального рецепта, чтобы подготовить детей, нет, но есть простое средство — сесть и поговорить. Мы, взрослые, не знаем, как нам самим подготовиться! Заготовили 15 «планов Б», перестраховались…

Но в разговоре с детьми очень важно оперировать не страхами, фантазиями и домыслами, а реальными фактами, и рассказывать о тех правилах, которые ребенку придется соблюдать в школе.

Родителям в этом году нужно не полениться, не побояться и без скепсиса выстроить открытый партнерский диалог со школой, обговорить все, что ждет детей, подготовиться к различным вариантам развития событий.

От того, как сами взрослые будут себя вести, зависит то, как дети будут вести себя в школе. Если написано, что в магазин без маски нельзя, а родители ее не надевают, то говорить ребенку, что он должен это делать, бесполезно. Нужно подавать детям личный пример: мыть руки, соблюдать дистанцию, носить маску и перчатки.

Если мы хотим подготовить детей, то прежде надо подготовиться самим.