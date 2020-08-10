Онищенко опроверг прогноз о более тяжелом течении COVID-19 осенью

Москва, 10 августа. Врач-эпидемиолог и депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал слова петербургского иммунолога Арега Тотоляна о том, что люди будут тяжелее болеть COVID-19 осенью. Специалист призвал не сеять панику и не распространять ничем не подтвержденную информацию.

Телеканал «360» сообщает, что Онищенко призвал заняться просветительством.

«Хватит запугивать, хватит говорить те вещи, которые ничем научно и практически не подтверждены. Надо заниматься просвещением людей. Надо спокойно, вдумчиво объяснять, какие меры необходимо принимать», — посоветовал эксперт.

Врач-эпидемиолог также напомнил о необходимости рассказывать гражданам о важности вакцинации от гриппа. Он предупредил, что в этом сезоне вместо одного будут проявлять активность три штамма вируса, поэтому людям нужно быть предусмотрительными. Онищенко подчеркнул, что официально подтвержденных данных о том, что коронавирус осенью станет наиболее опасным, нет. Эпидемиологическая обстановка уже долгое время сохраняет свою сложность, поэтому ученые успели хорошо изучить COVID-19.

Депутат также рассказал, что Тотолян — его бывший подчиненный и он не является клиницистом. Сейчас он возглавляет НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. Онищенко сделал вывод, что это учреждение сейчас проводит неверную информационную политику.

Ранее специалист оценил опасность вновь появившегося в Китае вируса SFTS. Он заверил общественность в том, что «ничего страшного» вирус с собой не несет. Напомним, что SFTS был обнаружен не только в Китае, но и в Южной Корее. Он передается клещами и вызывает острую лихорадку с тромбоцитопеническим синдромом. Однако опасаться эпидемии не стоит, поскольку специалисты подтвердили низкую эффективность передачи заболевания от человека к человеку.