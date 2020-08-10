Адвокат Ефремова сообщил о резком ухудшении здоровья актера

Москва, 10 августа. Устроившему смертельное ДТП актеру Михаилу Ефремову дважды вызвали скорую помощь из-за жалоб на ухудшение самочувствия.

По данным Telegram-канала Life Shot, сын Михаила Ефремова дважды вызывал медиков отцу из-за подозрения на инсульт. По его словам, у Ефремова резко ухудшилось самочувствие, а также наблюдалось нарушение речи. Врачи диагностировали у Ефремова транзиторную ишемическую атаку, которая в отличие от инсульта не сопровождаются развитием инфаркта. Медики отказали Ефремову в госпитализации.

В свою очередь адвокат артиста Эльман Пашаев подтвердил информацию о резком ухудшении здоровья Ефремова.

«Его состояние здоровья существенно ухудшилось. Во многом потому, что он сильно переживает из-за всего произошедшего с ним», — сказал Пашаев в комментарии ТАСС.

Напомним, 8 июня Ефремов устроил ДТП в центре столицы, в результате которой погиб один человек. Позднее было установлено, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

9 июня суд отправил Ефремова под домашний арест. Данное решение вызвало общественный резонанс. Коллеги Ефремова осудили действия актера, выразив уверенность, что он должен быть отправлен в СИЗО.

Позднее адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер не считает себя виновным в совершении смертельного ДТП. По его словам, Ефремов «готов платить» родственникам погибшего, однако не намерен «возмещать» ущерб.

Позднее родственники Сергея Захарова заявили, что им не за что прощать Михаила Ефремова, так как он отказывается признавать свою вину. 6 июля следствие предъявило Ефремову обвинение по части четвертой статьи 264 УК РФ. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.