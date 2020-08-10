Сергей Хусаинов о матче «Спартак» — «Сочи»: Оба раза пенальти не было

Оба раза, когда арбитр в поле и видеоассистент назначали пенальти в футбольном матче «Спартак» — «Сочи» российской премьер-лиги, они принимали неправильные решения. В обоих случаях, которые привели к назначению одиннадцатиметрового, никаких нарушений, согласно правилам футбола, не было.

Эти решения, принятые в комплексе всей судейской бригадой, говорят о том, что уровень судейского футбольного образования нынешней коллегии арбитров очень и очень низкий. На мой взгляд, он не соответствует тем высоким требованиям, которые сейчас предъявляет профессиональный футбол. Просто не может, допустим, в Большом театре один актер быть прекрасным, а остальные плохими. Это комплексная проблема.

Причина этого явления уходит корнями в новейшую историю российского футбола. Была нарушена система отбора, подготовки арбитров. Каждый судья в поле — это, как я его называю, штучный товар. Его подготовка требует серьезных усилий. Ведь если футболист во время игры допустит ошибку, то ее может исправить партнер по команде. У арбитра такой возможности нет! Он как сапер — не имеет права ошибаться.

Тем не менее, с точки зрения техники исполнения обязанностей, судейские ошибки возможны. Задача самого судьи минимизировать их. Но сегодня этого нет.

Повторюсь, все это уходит корнями в наше недавнее прошлое. К сожалению, те, кто занимался отбором будущих арбитров, нарушили главный принцип. Кандидатов набирали не по спортивным качествам, не по профессиональным, а по принципу «свой-чужой». По звонку, по чьей-то просьбе молодые люди становятся футбольными судьями. Как итог — та ситуация, которая возникла, в том числе и в воскресной игре «Спартака» с «Сочи».

Прав почетный президент российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Иванович Колосков, назвавший нынешних российских футбольных судей людьми, знающими правила, но совершенно не разбирающимися в игре. Это прекрасно, когда человек знает правила и теорию игры. Очень хорошо, когда он сдает нормативы. Только ведь от арбитра сегодня требуется не только на практике применять теоретические знания, но и хорошо разбираться в технических нюансах футбола. И в то же время не забывать про объективность, а в некоторых случаях, если хотите, быть человечным.

Возьмем ставшую уже скандальной вчерашнюю игру. Спартаковец Александр Соболев забивает гол. Вся футбольная диаспора знает, что накануне у него случилось горе: ушла из жизни его мама, которая подарила ему жизнь, которая вложила в него душу. И он в знак признательности, отдавая дань памяти, снимает футболку.

Что делает арбитр? Он, как хороший крючкотворец, знаток правил, предъявляет ему желтую карточку, выносит предупреждение. Но ты же живешь не в параллельном пространстве! Ты же сам участник этого футбольного мира, а не просто судейка, исполнитель футбольных норм. Ты еще и человек! Возьми на себя этот игровой эпизод, просто попроси больше так не делать. Да, тебя, может, потом отругают, но футбольный мир, футбольная диаспора тебя поймут. Скажут: это не просто судья в поле, это человек!

Что же происходит дальше? Во втором тайме игрок «Сочи» умышленно ставит тактический фол на правом фланге против спартаковца. Раздается свисток, и все! Так где же твоя последовательность? Предъявляй тогда и здесь желтую карточку. Нет — устное предупреждение, а значит ты даешь повод болельщикам, тренерам, руководству команды утверждать о двойных стандартах в судействе.

Все это, конечно, не красит наш футбол. Так что я согласен с Вячеславом Колосковым: мало знать правила игры, нужно их прекрасно применять на практике.

Матч первого тура российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи» прошел 9 августа на стадионе «Открытие-Арена» в Москве и завершился со счетом 2:2.