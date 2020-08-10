В «Орленке» уставшие от пандемии дети стали есть кашу и жить без гаджетов

Всероссийскому детскому центру «Орленок» первому после коронавирусного затишья в работе доверили принимать детей из разных регионов России в одну смену.

Чем лагерь заслужил расположение Роспотребнадзора, как была организован отдых детей и обеспечена их безопасность, какой сценарий был предусмотрен на случай вспышки заболевания — в репортаже Федерального агентства новостей.

«Мы и без ковида были готовы к вирусам»

Восьмая смена в «Орленке» традиционно международная — в это время в лагере звучит речь на разных языках, гостят делегации, проводят свои сборы спортсмены разных стилей. Но не в 2020 году. В этот «коронавирусный год» детский центр мог и вовсе не открыться, но ему разрешено принимать детей с учетом требований Роспотребнадзора.

«Орленок» стал первым детским центром, который в пилотном режиме принял детей из разных регионов страны: с 17 июля здесь отдыхали ребята из Москвы, Московской области, Ростовской области, Ставропольского края и заполярных территорий России. То есть из тех областей, где ситуация с коронавирусом нормализовалась или «где эта дрянь не выдержит», объясняет директор ВДЦ «Орленок» Александр Джеус.

«В самой первой смене этого года «после коронавируса» у нас были дети только из Краснодарского края, а когда мы ее отработали, попросили у Минпросвещения и Роспотребнадзора расширить диапазон, — говорит он. — Почему пилотно принять разные регионы доверили нам? У нас наиболее подготовленный персонал, мощная медицинская часть».

Лагерь и без COVID-19 постоянно тренирует персонал, проводит подготовку, на его базе проходят учения по эпидемиологическому надзору, рассказывает Джеус.

«Когда в 2012 году в Краснодарском крае и тогда еще украинском Крыме полыхала эпидемия рота- и энтеровируса, у нас были заболевшие, в нашем центре за работой служб наблюдал Геннадий Онищенко и признал работу нашего медицинского персонала и других сотрудников наилучшей, — напоминает собеседник ФАН. — И сейчас, с заездом детей, мы уже провели более 15 учений, но делаем это незаметно для ребят, чтобы они отдыхали».

«Орленок», в котором сейчас одновременно могут отдыхать около 4000 детей, готов к тому, что 200–250 человек будут болеть, причем кого-то нужно будет изолировать от остальных. В каждом лагере есть свои медицинские пункты, а в центре — лечебная часть и изоляторы.

«Нас строили так, чтобы оперативно изолировать отряд при эпидемиологической вспышке, — объясняют в «Орленке». — Каждый корпус можно закрыть, но на его территории останется медицинская часть. Мы всегда живем в условиях угрозы инфекционных болезней, поэтому все вожатые у нас проходят стажировку как парамедики и способны распознать вирусную симптоматику и купировать ОРВИ. Еще с 2012 года мы пользуемся опросниками, с утра отслеживаем самочувствие детей».

Впервые дети не жаловались на каши

Восьмую смену «Орленку» разрешили провести с загрузкой в 70% и принять около 2300 детей из 10 регионов России, но с определенными условиями. Заезд провели в один день вместо двух-трех, а прибывших решили не смешивать, чтобы в случае заражения коронавирус распространялся бы среди жителей только одного региона. Дети особенно не расстроились — им настолько не хватало живого общения, что сейчас совершенно не важно, с кем играть, общаться, учиться и проводить время.

Всю территорию убирают дважды в сутки, а каждые два часа проводится дезинфекция. Для детей чуть строже стало правило «Мойте руки перед едой»: теперь при входе в столовую каждому ребенку капают моющее средство на ладонь, чтобы он точно дошел до раковины. Потоки разделяют на входе и выходе, а старших детей стараются не пересекать с младшими. В местах, где бывают дети, разместили антисептики, а персонал работает и преподает в масках.

Гостей лагеря, например журналистов, даже со справкой на коронавирус к детям не подпускают, а вот сами ребята гуляют без масок и отдыхают от «вирусного прессинга».

«Они очень устали от самоизоляции и дистанционной учебы, — делится наблюдения директор центра. — У нас впервые нет жалоб на сбалансированное питание с супами и кашами, к которому не все привыкли дома. Впервые родители не волнуются из-за того, что детям выдают гаджеты всего раз в день: видимо, рады, что ребята отдохнут от телефонов и компьютеров».

Учитывая длительную изоляцию и ежедневные 6–7 часов за компьютером, «орлятам» сократили дополнительную образовательную программу, заменили сидячие занятия трехразовым купанием в море и активностями на свежем воздухе. За территорию в этом году тоже не выходят, но площадь «Орленка» (253 га и почти 4 км вдоль побережья) позволяет прямо в границах лагеря устраивать походы с ночевками в палатках и эффектом путешествий.

Все занятия, которые можно проводить вне классов, вынесли на улицу — в тени под деревьями проходят и английский язык, и уроки творческих мастерских. В этом году пустует амфитеатр на 1500 мест: традиционную «Песню года» провели в несколько дней по очереди для групп из 100 детей.

Вожатых и остальной персонал руководство лагеря решило завезти до всеобщего закрытия на карантин. Как выяснилось — правильно сделало. Сейчас детские центры могут работать только с персоналом из своего края либо с теми, кто прошел двухнедельную изоляцию.

«Из Краснодарского края не наберешь, поэтому мы сделали свой «запас» вожатых, — говорит Александр Джеус. — У нас они были на изоляции три месяца, мы все это время их обучали, тренировали. В итоге мы получили чуть ли не лучшую смену вожатых».

И все же первые недели смены были напряженными, признаются в «Орленке»: под маской любого ОРВИ мог скрываться коронавирус, и в течение этого времени 103 места лагеря для госпитализации заполнялись не столько для лечения, сколько для наблюдения.

«Сейчас мы уже точно можем сказать, что смена прошла спокойно, без эксцессов», — говорит главный врач ВДЦ «Орленок» Ольга Олифирова.

«Когда тебе доверяют, расслабляться нельзя»

10 августа персонал встречает следующую смену, в которой будут дети из арктических регионов России: Мурманской и Архангельской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Саха.

Для всех гостей «Орленка» авиаперевозчики и РЖД продумали специальные условия проезда. Например, 500 детей из Ямало-Ненецкого АО прибудут тремя чартерными бортами, им организуют «чистую зону» при выходе с самолета и доставят в центр без остановок. В поездах также отработана схема доставки маленьких пассажиров: подготовлены сотрудники поездных бригад, обеспечивается горячее питание в отдельных поездах и вагонах.

«Когда тебе доверяют, расслабляться точно нельзя», — комментирует Джеус и тут же, при журналистах, отвечает на звонок чиновника одного из арктических регионов, который беспокоится, как ребята доберутся до Краснодарского края.

Добавим, что в нынешнем году детей принимают крупные детские центры «Артек», «Орленок», «Смена» и «Океан». В «Орленке» уточняют, что ребята, которые получили путевку в этом году, но не смогли приехать из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации в своем регионе, могут воспользоваться ею позже — это касается и тех, кто в 2021 году выйдет за возрастные рамки.

«Орленок» же пока готовится выполнить задачу, поставленную президентом, — принимать 5000 детей каждую смену в течение всего года. Управление делами президента сейчас ведет на территории центра сразу несколько строек. В ближайшее время достроят и введут в эксплуатацию общественный центр, а лагерь «Олимпийская деревня» сделают круглогодичным. В нем появится современная спортивная зона — футбольное поле, волейбольные площадки и оборудование для настольного тенниса. Одновременно в Краснодаре строится многофункциональный центр для приема и размещения детей перед их поездкой в лагерь на Черном море.

По словам Александра Джеуса, «Орленок» будут следующим после «Артека» детским центром, который окажется столь же масштабно реконструирован и обновлен: сейчас программа развития центра по линии Минпросвещения РФ рассматривается правительством.

Напомним, всероссийский детский центр «Орленок» в этом году отметил свое 60-летие. С 2012 года он считается ассоциированной школой ЮНЕСКО. Каждый год он принимает более 20 тысяч детей из разных регионов России и других стран.

В свое время «орлятами» были нынешний министр обороны РФ Сергей Шойгу, детский омбудсмен Анна Кузнецова, космонавты Сергей Волков и Сергей Кричевский, композитор Александра Пахмутова, поэт Николай Добронравов, олимпийская чемпионка Ирина Роднина, шоумен Андрей Малахов и другие.