Поклонники пришли в восторг от нового имиджа Певцова

Москва, 10 августа. Народный артист России Дмитрий Певцов порадовал поклонников резкой сменой имиджа. Интернет-пользователи пришли в восторг от помолодевшего артиста.

Знаменитый артист пару месяцев назад опустил бороду и радовал поклонников фотографиями с густой растительностью на лице. Сейчас Певцов решил вновь изменить образ, но вынудила его пойти на такой шаг работа.

Актер «Ленкома» оставил в своем аккаунте в Instagram небольшой видеоролик, на котором показал себя до и после бритья.

«Прощай, бороденка! Здравствуй, работа!» — подписал видео в Instagram 57-летний артист.

Фанаты, которые хоть и привыкли к Певцову с бородой, были восхищены новым образом звезды. Многие фолловеры отметили, что артист без растительности стал выглядеть гораздо моложе.

«На 20 лет моложе стали сразу, Дмитрий Анатольевич!» — написал fkbyffkbyf3647.

«Сразу скинули лет 15», — добавила zurida68.

«Вы помолодели!» — констатировала 71alla.

«Так моложе и прекрасней!» — подчеркнула olga.sazonova_80.