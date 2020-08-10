Лукашенко заявил, что силовики действовали мягко при подавлении протестов

Минск, 10 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что правоохранители действовали мягко при разгоне протестных акций в Минске.

«Правоохранители действовали мягко, правда, однажды им пришлось применить резиновые пули, когда протестующие хотели взять штурмом столичное РУВД и напали на милиционера», — пояснил белорусский лидер​​​.

Он также добавил, что минувшей ночью на улицы вышли «озверевшие люди», поэтому ситуация была очень напряженной, однако сотрудникам милиции удалось восстановить порядок. Кроме того, руководство республики было вынуждено привлечь армию и Комитет государственной безопасности для эвакуации членов избирательных комиссий.

«Они-то в чем виноваты? В чем виноваты учителя и врачи, которые организовали выборы? Было таких 33 комиссии — мы их без проблем эвакуировали. Очень быстро и четко сработали по подсчету голосов на участках и стабилизировали ситуацию», — добавил Лукашенко.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко получил 80,23% голосов, его главная соперница Светлана Тихановская — 9,9%.

После завершения выборов в Минске начались массовые акции протеста. Для разгона протестующих белорусские правоохранители применили водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

В свою очередь Светлана Тихановская заявила, что не признает результаты выборов президента Белоруссии. Она подчеркнула, что ее команда будет выстраивать диалог с властями, а также призвала руководство Белоруссии урегулировать конфликт без насилия.