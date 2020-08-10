Лукашенко заявил, что силовики действовали мягко при подавлении протестов

Минск, 10 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что правоохранители действовали мягко при разгоне протестных акций в Минске.
«Правоохранители действовали мягко, правда, однажды им пришлось применить резиновые пули, когда протестующие хотели взять штурмом столичное РУВД и напали на милиционера», — пояснил белорусский лидер.
Он также добавил, что минувшей ночью на улицы вышли «озверевшие люди», поэтому ситуация была очень напряженной, однако сотрудникам милиции удалось восстановить порядок. Кроме того, руководство республики было вынуждено привлечь армию и Комитет государственной безопасности для эвакуации членов избирательных комиссий.
«Они-то в чем виноваты? В чем виноваты учителя и врачи, которые организовали выборы? Было таких 33 комиссии — мы их без проблем эвакуировали. Очень быстро и четко сработали по подсчету голосов на участках и стабилизировали ситуацию», — добавил Лукашенко.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко получил 80,23% голосов, его главная соперница Светлана Тихановская — 9,9%.
После завершения выборов в Минске начались массовые акции протеста. Для разгона протестующих белорусские правоохранители применили водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
В свою очередь Светлана Тихановская заявила, что не признает результаты выборов президента Белоруссии. Она подчеркнула, что ее команда будет выстраивать диалог с властями, а также призвала руководство Белоруссии урегулировать конфликт без насилия.