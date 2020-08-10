Военный эксперт рассказал, как «Аллигаторы» закрепят мощь России в Арктике

Военные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» окончательно изменят баланс сил в Арктике, закрепив мощь России в этом регионе. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Первый полет

«Вертолеты России» провели первый полет опытного образца новейшего модернизированного военного вертолета Ка-52 «Аллигатор». Об этом сообщает Минпромторг РФ.

«В ААК «Прогресс» им. Н. И. Сазыкина холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») состоялся первый полет опытного образца новейшего модернизированного вертолета Ка-52. На данной машине будут применены все лучшие технические решения, ранее проверенные на вертолетах, выпускаемых как в рамках гособоронзаказа, так и на экспорт», — говорится в сообщении ведомства.

Грозный противник НАТО

Как отметил Сергей Простаков, Ка-52 — это один из новых образцов отечественных боевых вертолетов, уже успевший стать важным звеном российской военной авиации и считающийся грозным противником для военных НАТО. Благодаря характеристикам он может быть эффективным даже в самых сложных военных действиях, например в горных условиях. Вертолеты в последнее время лишь подтвердили свою важность в различных локальных конфликтах.

«Тем не менее военная техника постоянно совершенствуется, улучшая свои показатели. Поэтому любой, даже самый совершенный, образец будет устаревать. По этим соображениям неизбежны постоянные улучшения и модернизации любых марок выпускаемых вооружений», — пояснил Сергей Простаков.

Военный эксперт заметил, что новые модели оружия, авионики, частей двигательной установки, которыми, по имеющейся информации, будет оснащаться Ка-52М, расширяют его боевые возможности. Принципиально важным для безопасности страны выглядит обещанное повышение приспособленности к эксплуатации в арктических условиях. Север России, Северный Ледовитый океан — зона особого внимания и отечественных военных, и представителей других стран и альянсов, которые потенциально могут стать противниками в этом регионе.

«Поэтому разработка модернизированного Ка-52М «Аллигатор» с новым вооружением и оснащением — это большой успех российской военной промышленности. Хотелось бы надеяться и на то, что более ранние образцы Ка-52 получат со временем возможность для модернизации. Но в любом случае российское вертолетостроение показывает свою готовность выпускать технику, никому из возможных противников не уступающую», — заключил Сергей Простаков.

На новом вертолете Ка-52М установлена модернизированная оптико-электронная система с увеличенной дальностью обнаружения и распознавания целей. Новый цифровой привод позволит повысить точность прицеливания при стрельбе из пушки. Модернизированный вертолет получил новый радиолокационный комплекс с активной фазированной антенной решеткой и управляемую ракету с повышенной дальностью.

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