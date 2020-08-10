Резко изменившуюся Рудковскую обвинили в злоупотреблении фоторедакторами

Москва, 10 августа. Продюсер Яна Рудковская удивила подписчиков внешними изменениями, которые произошли с ней на новых телесъемках, и раскрыла секрет преображения. Однако фолловеры отказались верить ее словам, заявив, что звезда в очередной раз показала улучшенную с помощью фоторедакторов версию себя.

Фото резко похудевшей и помолодевшей Рудковской появились в ее Instagram в понедельник утром. Продюсер заявила, что перед съемками сбросила три килограмма и сделала профессиональный макияж.

«Доброе утро, захожу в автодом, чтобы готовиться к моим новым ТV-съемкам с хвостиком и без make-up, но зато похудевшая на 3 кг, и через 40 минут уже такая «опа»… благодаря фантастической [визажистке] Ирочке Митрошкиной», — написала продюсер в публикации.

Предвидя нелестные комментарии хейтеров и замечания скептиков, звезда пообещала вечером выложить видео, «снимающее все вопросы» по преображению.

«Готовьтесь там», — предупредила она.

Многие подписчики признались, что с трудом узнали 45-летнюю Рудковскую на свежих снимках. Среди таковых оказался и телеведущий Максим Галкин.

Модель Елена Кулецкая в комментариях посоветовала продюсеру «брать в плен» визажистку, поскольку она делает Рудковской самый подходящий макияж.

Однако большая часть фолловеров категорически отказалась верить в то, что Рудковская действительно показывает лишь чудеса похудения и правильного макияжа. По их мнению, благодарить за красоту продюсеру нужно фоторедакторы.