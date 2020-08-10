Эксперт оценил новый способ изменить кредитную историю

Москва, 10 августа. Экономист Андрей Колганов оценил возможность исправить подпорченную кредитную историю. По его мнению, участие заемщика в этом вопросе было бы полезным.

Специалист считает, что необходимость регулирования кредитной истории законом назрела давно. Колганов отметил, что формирование истории находится «на совести» банков и агентств.

«Правила в этой работе, которые защищали интересы всех сторон, были бы полезны», — сказал эксперт, его слова передает телеканал «360».

Некорректная кредитная история мешает заемщику получить деньги от банка. Нововведение облегчит жизнь всем участникам рынка, уверен Колганов.

Напомним, что с 2021 года россияне смогут подать в суд на кредитора, если компания откажется вносить правки в кредитную историю. Кроме того, сроки хранения данных о кредитах граждан сократят.