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Эксперт объяснил, что будет с ЕС в случае победы Байдена на выборах в США

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Эксперт объяснил, что будет с ЕС в случае победы Байдена на выборах в США

В случае, если Байден победит, он займется удушением Европы, заявил Федеральному агентству новостей политический аналитик Владимир Брутер.

Ранее заместитель секретаря российского Совета безопасности Александр Венедиктов в интервью РИА Новости сообщил, что, пользуясь кризисом после начала пандемии коронавирусной инфекции, Соединенные Штаты Америки готовы удушить европейские страны ради достижения собственных интересов.

«Вашингтон сказал — и точка, дело европейцев — исполнять. Хотите дальше поддерживать союзнические отношения в рамках НАТО — платите», — уверен Венедиктов.

По его словам, США не просто так уничтожили обеспечивающие безопасность Европы соглашения: Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и Договор по открытому небу (ДОН). Эти действия были направлены на лидеров европейских государств, которые должны были «окончательно осознать, кто здесь хозяин».

Эксперт объяснил, что будет с ЕС в случае победы Байдена на выборах в США

Помимо того, Вашингтон предпринимает все возможные меры, чтобы Европа не получала дешевый газ по «Северному потоку — 2». Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в интервью ФАН сообщил, что «удушение — совершенно обычная тактика для американцев».

«Когда кто-то отрывается от их программы и это происходит достаточно длительное время, они всех строят к ногтю, поскольку такие действия обеспечивают их интересы. Что касается европейцев — они не готовились к такой реакции США, они все время были в рамках американской повестки. Сейчас они вынуждены каким-то образом реагировать, вынуждены будут отвечать. Страны Европы ждут, что Дональд Трамп уйдет и его место займет Джо Байден, после чего все потерянное будет восстановлено до какой-то определенной степени», — утверждает эксперт.

Собеседник ФАН выразил уверенность, что в случае избрания Джо Байдена на пост президента США «таких жестких закосов, как при Трампе, не будет» и давление на Россию с Европой заметно снизится. Тот же проект российского газопровода «Северный поток — 2» будет достроен.

Джо Байден

«Однако ни в коем случае нельзя будет говорить о восстановлении договора о ракетах средней и меньшей дальности. Американцы в него не вернутся ни в коем случае. А что касается ДОН — Вашингтон потребует очень много бонусов себе в варианте, когда они в него возвращаются. Тем не менее никакого потепления в отношениях между Россией и США не будет, будет продолжение охлаждения. Разница между байденовскими и трамповскими людьми в том, что трамповские сразу стреляют, а байденовские — предпочитают душить. Будет, скорее, война на истощение, нежели то, чем занимается администрация Трампа», — заключил Брутер.

Напомним, власти США пытаются сорвать реализацию проекта «Северный поток — 2», чтобы получить возможность продавать Европе собственный сжиженный природный газ. Для этого в конце 2019 года Соединенные Штаты Америки приняли оборонный бюджет, предусматривающий санкции против компаний, участвующих в прокладке труб.

После этого швейцарская фирма Allseas сразу объявила о прекращении работ. Однако министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия способна самостоятельно проложить оставшиеся 160 километров газопровода усилиями судов «Академик Черский» и «Фортуна».

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