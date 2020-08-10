Эксперт объяснил, что будет с ЕС в случае победы Байдена на выборах в США

В случае, если Байден победит, он займется удушением Европы, заявил Федеральному агентству новостей политический аналитик Владимир Брутер.

Ранее заместитель секретаря российского Совета безопасности Александр Венедиктов в интервью РИА Новости сообщил, что, пользуясь кризисом после начала пандемии коронавирусной инфекции, Соединенные Штаты Америки готовы удушить европейские страны ради достижения собственных интересов.

«Вашингтон сказал — и точка, дело европейцев — исполнять. Хотите дальше поддерживать союзнические отношения в рамках НАТО — платите», — уверен Венедиктов.

По его словам, США не просто так уничтожили обеспечивающие безопасность Европы соглашения: Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и Договор по открытому небу (ДОН). Эти действия были направлены на лидеров европейских государств, которые должны были «окончательно осознать, кто здесь хозяин».

Помимо того, Вашингтон предпринимает все возможные меры, чтобы Европа не получала дешевый газ по «Северному потоку — 2». Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в интервью ФАН сообщил, что «удушение — совершенно обычная тактика для американцев».

«Когда кто-то отрывается от их программы и это происходит достаточно длительное время, они всех строят к ногтю, поскольку такие действия обеспечивают их интересы. Что касается европейцев — они не готовились к такой реакции США, они все время были в рамках американской повестки. Сейчас они вынуждены каким-то образом реагировать, вынуждены будут отвечать. Страны Европы ждут, что Дональд Трамп уйдет и его место займет Джо Байден, после чего все потерянное будет восстановлено до какой-то определенной степени», — утверждает эксперт.

Собеседник ФАН выразил уверенность, что в случае избрания Джо Байдена на пост президента США «таких жестких закосов, как при Трампе, не будет» и давление на Россию с Европой заметно снизится. Тот же проект российского газопровода «Северный поток — 2» будет достроен.

«Однако ни в коем случае нельзя будет говорить о восстановлении договора о ракетах средней и меньшей дальности. Американцы в него не вернутся ни в коем случае. А что касается ДОН — Вашингтон потребует очень много бонусов себе в варианте, когда они в него возвращаются. Тем не менее никакого потепления в отношениях между Россией и США не будет, будет продолжение охлаждения. Разница между байденовскими и трамповскими людьми в том, что трамповские сразу стреляют, а байденовские — предпочитают душить. Будет, скорее, война на истощение, нежели то, чем занимается администрация Трампа», — заключил Брутер.

Напомним, власти США пытаются сорвать реализацию проекта «Северный поток — 2», чтобы получить возможность продавать Европе собственный сжиженный природный газ. Для этого в конце 2019 года Соединенные Штаты Америки приняли оборонный бюджет, предусматривающий санкции против компаний, участвующих в прокладке труб.

После этого швейцарская фирма Allseas сразу объявила о прекращении работ. Однако министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия способна самостоятельно проложить оставшиеся 160 километров газопровода усилиями судов «Академик Черский» и «Фортуна».