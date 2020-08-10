Решетова раскрыла правду о «разрыве» с Тимати

Москва, 10 августа. Возлюбленная Тимати модель Анастасия Решетова прокомментировала слухи о расставании с рэпером. Пассия музыканта раскрыла правду на своей странице в Instagram.

В соцсети Решетова выложила новые фото с празднования юбилея отца Тимати. Модель проводит отпуск в Сен-Тропе вместе с сыном Ратмиром, но без Тимати. Этот факт очень беспокоит поклонников звездной пары.

«Только, пожалуйста, не говорите, что разошлись… Одна из прочных пар шоу-бизнеса», — написала satarovaania.

«Мы не говорим ничего. Не нагнетайте», — ответила Решетова.

Также одна из подписчиц модели поинтересовалась, почему Тимати не присутствовал на юбилее своего отца.

«У него очень много работы на самом деле», — сообщила возлюбленная рэпера.

Ранее Анастасия Решетова уже объясняла, почему они с сыном отдыхают отдельно от Тимати. По словам модели, отец хип-хоп исполнителя давно звал ее и своего внука в гости. При этом Тимати с матерью и дочерью Алисой прилететь в Сен-Тропе не могут, поэтому пара проводит отпуск раздельно. Также Решетова отметила, что последние месяцы рэпер был рядом сыном, поэтому теперь ему необходимо провести время с дочерью.

Некоторые поклонники Решетовой предполагают, что на самом деле она уехала в Сен-Тропе, чтобы насолить матери Тимати, с которой, по слухам, у модели достаточно напряженные отношения. Однако и это утверждение возлюбленная рэпера опровергла, заявив, что никогда и ничего не делает кому-либо назло.