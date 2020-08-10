Фанаты назвали «позорищем» кулинарное видео Успенской

Москва, 10 августа. Певица Любовь Успенская выложила в своем Instagram-аккаунте кулинарное видео, на котором поделилась с фанатами фирменным рецептом рыбы в томатном соусе. Звезда назвала блюдо рыбой «по-успенски» и заверила фолловеров в его легкости и полезности.

На кадрах стоящая рядом домработница держит разделочную доску и подсказывает «королеве шансона» последовательность действий и отдельные составляющие процесса приготовления.

Певица рассказала, что для идеальной рыбы «по-успенски» необходимо перемолоть крупные томаты в блендере, добавить оливковое масло, перец и соль. Затем нужно поместить массу из всех ингредиентов на разогретую сковороду. При этом слово «разогретая» Успенская смогла вспомнить только после подсказки своей кухарки. После того, как соус приобретет нужную температуру, нужно опустить в него порезанную рыбу дорадо и готовить под крышкой 10 минут.

Подписчики звезды отреагировали на видео весьма неоднозначно. Большинство из них усомнились в том, что «королева шансона» часто проводит время за готовкой, и назвали «настоящим кулинаром» ее домработницу.

«Позорище, готовила домработница, сама Успенская уже двух слов связать не может, вроде не 90 лет пока еще», — выразила свое негодование elena.8022.

«Сразу видно, что Вы никакого отношения не имеете к приготовлению данного блюда! Хоть бы не позорились», — попросил Успенскую kot_plushka1.

Часть комментаторов стала разгадывать тайну синяков, покрывающих руки «королевы шансона». Фанаты сделали выводы о возможном бурном времяпрепровождении или капельницах, которые ставили певице.

Также под постом поспешили выразить свое восхищение и поклонники, не сомневающиеся в талантах звезды.

«У вас золотой голос, золотые руки!» — сделал Успенской комплимент tobbimakhmudov.

«Любовь Залмановна, не дразните! Как все аппетитно выглядит у Вас!» — оценила кулинарное искусство певицы ifedosiia.

Ранее Успенская показала поклонникам фото в объятиях молодого композитора и музыканта Брендона Стоуна, с которым она готовит совместный проект.