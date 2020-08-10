Если человек заразится сезонным гриппом и коронавирусом, то более сильная инфекция погасит слабую. Однако заражение двумя вирусами сразу происходит довольно редко. Об этом Федеральному агентству новостей заявил вирусолог Анатолий Альтштейн.

Ранее российский президент Владимир Путин поручил региональным властям организовать вакцинацию от гриппа бесплатно и без очередей. Глава государства отметил важность проведения с россиянами разъяснительной работы по профилактике респираторно-вирусных инфекций в осенне-зимний период.

«Обеспечить организацию диспансеризации и прививочной кампании от гриппа для населения бесплатно и без очереди, утвердив соответствующие планы-графики и создав условия для дистанционной записи граждан, а также, при необходимости, их доставку к месту проведения диспансеризации и/или вакцинации», — говорится в сообщении.

Путин потребовал от глав субъектов создать запас лекарств, дезинфицирующих и антисептических средств, средств индивидуальной защиты, которые необходимы для профилактики и лечения острых респираторных вирусных инфекций.

Доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн считает, что призыв провести вакцинацию против гриппа — это очень правильная мера в текущих условиях. Он уточнил, что вакцина дает достаточно хорошую защиту, если она правильно подобрана. Как поведет себя грипп в период еще не закончившейся эпидемии коронавируса — пока непонятно.

«Все зависит от того, как будут развиваться вспышки COVID-19 и насколько сильная в стране будет эпидемия гриппа. Сейчас все предсказать нельзя», — пояснил Альтштейн.

Но люди будут редко заражаться двумя вирусами одновременно, говорит собеседник ФАН. По его мнению, эпидемия COVID-19 «пройдет сама собой и будет не такой тяжелой, какой она была весной».

«Изредка такие вещи возможны (заражение человека двумя вирусами. — Прим. ФАН). Это неприятная ситуация. Но когда два вируса попадают в один организм, то они нередко гасят друг друга. В результате происходит интерференция. Более слабая инфекция убивает более сильную. Как правило, в одно и то же время человек двумя вирусами крайне редко может заражаться. При этом ничего плохого с организмом человека не происходит, а он просто постепенно выздоравливает», — объяснил собеседник ФАН.

Альтштейн также обращает внимание, что со временем любой вирус «привыкает» заражать человека. Он эволюционирует, но летальность не увеличивается.

«Испанка — была эпидемией с высокой смертностью. Сейчас от гриппа умирает 0,1%. Ниже этот показатель, скорее всего, не спустится. Если с коронавирусом получим такую же ситуацию, то мы с ним поладим, — утверждает эксперт. — При этом в процессе формирования находится коллективный иммунитет. Я думаю, что к осени вряд ли он полностью создастся. Процесс этот будет действовать на ослабление эпидемии».

Напомним, 3 августа глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что регистрация в России первой вакцины от коронавируса ожидается в течение 10 дней. По его словам, если эта процедура произойдет в ближайшее время, то именно отечественная вакцина станет первой зарегистрированной. Тогда Россия обгонит по срокам и США, и другие страны.