Российским медработникам увеличат пенсионный стаж за борьбу с COVID-19

Москва, 10 августа. Российским медработникам, борющимся с коронавирусом, увеличат пенсионный стаж. Его будут начислять особым образом, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Один день помощи больным в стаж будет засчитываться как два рабочих дня. И действовать эта норма будет с 1 января до конца сентября текущего года», — пояснил он на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

По словам премьера, это решение было принято по поручению президента Владимира Путина. Соответствующее постановление правительства подписано. Мишустин уточнил, что благодаря этому досрочно на пенсию каждый год смогут выйти около 4 тысяч врачей и других медицинских работников.

На выплаты пенсий ежегодно потребуются дополнительные 325 млн рублей. Премьер заверил, что в бюджете предусмотрены средства на эти цели.

Напомним, в апреле глава государства принял решение о начислении дополнительных выплат всем российским врачам и другому медперсоналу, которые борются с коронавирусом. В конце июня Путин наградил российских медиков за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. За оказание помощи в условиях чрезвычайных ситуаций, военных действий и эпидемий медработникам присвоили ордена Пирогова и медали Луки Крымского.