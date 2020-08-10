Польша ответила на обвинения Лукашенко в причастности к протестам в Минске

Варшава, 10 августа. МИД Польши отреагировал на обвинения президента Белоруссии Александра Лукашенко в причастности к организации протестов в республике.

«Эти обвинения мы считаем безосновательными», – заявил глава министерства Яцек Чапутович.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил созвать чрезвычайный саммит ЕС из-за применения милицией силы против протестующих белорусов. По словам Моравецкого, Польша несет ответственность за своих ближайших соседей.

Помимо Польши, Лукашенко считает, что к управлению беспорядками в Минске причастны «кукловоды» из Чехии. По его данным, именно оттуда оппозиция получает требования выводить людей на улицы. Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии никакого Майдана не будет, поэтому всем нужно «утихомириться и успокоиться». Прошедшие президентские выборы он сравнил с праздником.

По данным ЦИК республики, явка на президентские выборы в Белоруссии составила

84,17 процента. За Лукашенко, по предварительным данным, отдали голоса 80,08% избирателей, за Светлану Тихановскую — 10,09% избирателей, за Анну Канопацкую — 1,68% голосов. Андрей Дмитриев набрал 1,21% голосов, Сергей Черечень — 1,15% голосов.

После выборов в нескольких городах Белоруссии начались несанкционированные акции протеста. Участников митингов разгонял ОМОН, применяя слезоточивый газ и светошумовые гранаты.