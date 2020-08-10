Еврокомиссия призвала Белоруссию обеспечить точный подсчет голосов

Брюссель, 10 августа. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала Минск обеспечить точный подсчет голосов на выборах президента Белоруссии. Об этом она написала в своем Twitter-аккаунте.

«Я призываю белорусские власти обеспечить точный подсчет и публикацию голосов на вчерашних выборах», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Также глава Еврокомиссии обратила внимание на необходимость соблюдения фундаментальных прав в Белоруссии.

«Притеснениям и репрессиям с применением насилия в отношении мирных протестующих нет места в Европе», — отметила она.

Напомним, выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По предварительным подсчетам, на выборах победил действующий президент республики Александр Лукашенко с результатом 80,23%. Конкурент Лукашенко Светлана Тихоновская набрала 9,9%. В ЦИК Белоруссии считают, что окончательные цифры не будут значительно отличаться от предварительных.

После завершения голосования в Белоруссии начались протестные акции. По словам Лукашенко, организацией массовых беспорядков управляли из-за границы.