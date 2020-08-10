Первый канал расскажет о судебном иске адвоката Добровинского к дочери

Москва, 10 августа. Российский телеведущий Дмитрий Борисов расскажет в понедельник, 10 августа на Первом канале в программе «Эксклюзив» историю известного адвоката Александра Добровинского, сообщили Федеральному агентству новостей в пресс-службе телеканала. Речь в передаче пойдет о том, как юрист подал в суд на свою бывшую возлюбленную Любовь Богуславскую и их совместную дочь Полину.

У Добровинского и Богуславской больше пятнадцати лет назад завязались близкие отношения. Любовь родила ему дочь, но в ЗАГС они так и не пошли.

«Мы встречались, много раз он делал предложение, много раз он забирал свое слово обратно», — призналась Богуславская.

Весной 2018 года Добровинский подал в Никулинский суд города Москвы иск к Любови и их совместной дочери Полине (тогда ей было девять лет) — о вселении в квартиру и выделении отдельной комнаты.

Гражданская жена уверена, что это было сделано от жадности Добровинского.

«Он подал в суд о вселении в нашу квартиру, поскольку ребенок является ее собственником», — рассказала Богуславская. — У него две любви — к самому себе и к деньгам».

Примечательно, что этим иском история не заканчивается. Родной сын Любови Богуславской Александр занял сторону адвоката и пошел войной на собственную мать.

Как-то Добровинский сказал, что знание закона дает возможность его обходить. Этот вопрос и обсудит в студии телеведущий Дмитрий Борисов вместе с гостями и экспертами.

Напомним, что сейчас Добровинский защищает интересы семьи Сергея Захарова, трагически погибшего в результате дорожно-транспортного происшествия, которое устроил актер театра и кино Михаил Ефремов. ДТП произошло поздно вечером 8 июня в Москве на Смоленской площади. Артист, будучи за рулем в нетрезвом состоянии, пересек две сплошные линии и выехал на встречную полосу, где врезался в другую машину. Сам он не пострадал, однако водитель фургона, отец двоих детей, получил тяжелые травмы. Позже он скончался в больнице.

После смерти Захарова было заведено уголовное дело в отношении актера, и, в случае признания его вины, Ефремова могут осудить максимум на 12 лет.

Ранее нелицеприятно о Добровинском высказался коллега Ефремова Никита Джигурда.