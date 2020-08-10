ФРГ заявила о «минимальных стандартах демократии» на выборах в Белоруссии

Берлин, 10 августа. На президентских выборах в Белоруссии не соблюдались минимальные стандарты демократических выборов. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

«Очевидно, что на президентских выборах там (в Белоруссии. — Прим. ФАН) не соблюдались минимальные стандарты демократических выборов. С нашей точки зрения, это неприемлемо», — приводит слова политика РИА Новости.

Зайберт пообещал, что в Еврокомиссии будут обсуждать реакцию Европы на состоявшееся голосование «соразмерно и сообща». По его словам, в преддверии выборов Германия и ее европейские партнеры призывали Минск провести процедуру «свободно и честно».

В связи с этим ФРГ «призывает политическое руководство страны обеспечить людям в Белоруссии их право на свободу собрания, слова и информации».

В воскресенье в Белоруссии прошли выборы президента страны. Они были признаны состоявшимися и завершились в первом туре победой Александра Лукашенко. По предварительным данным, он набрал 80,23% голосов.

Национальный Центризбирком отметил высокую явку, она превысила 78%. Независимый белорусский политолог Александр Класковский в интервью «360» выразил мнение, что она может стать рекордной, и это результат необычной предвыборной кампании и высокого уровня политизированности населения.

Комментируя прошедшее голосование, глава Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев сообщил, что выборы были открытыми, конкретными и обеспечивающими волеизъявление граждан.