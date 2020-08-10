Лукашенко направил спецназ к штабу Тихановской, «чтобы не убили»

Минск, 10 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поручил направить спецназ КГБ к штабу Светланы Тихановской, чтобы не допустить кровопролития.

По его словам, минувшей ночью из штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской поступил звонок в милицию с просьбой защитить их от толпы, которая собралась вокруг офиса.

«Я поручил КГБ немедленно самых сильных военнослужащих направить и негласно взять под контроль этот офис, чтобы, не дай бог, не убили кого-нибудь: нужна была сакральная жертва… Мы их защищали всю ночь и до сих пор контролируем ситуацию», — пояснил Лукашенко.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. По предварительным данным, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его главная соперница Светлана Тихановская — 9,9%.

После завершения голосования в Минске начались массовые беспорядки, которые продолжались до утра. Для разгона демонстрантов белорусские правоохранители использовали водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Светлана Тихановская заявила, что не признает предварительные результаты выборов президента Белоруссии. Она также добавила, что ее команда будет пытаться пойти на диалог с властями, призвав руководство республики урегулировать конфликт без насилия.