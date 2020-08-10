Эксперты рассказали, чем Запад хочет ответить российской «Армате»

Москва, 10 августа. Страны НАТО уже давно обеспокоены планами Российской Федерации поставить на вооружение новейший перспективный танк Т-14 «Армата». Появление подобных боевых систем у российской армии встревожило страны Европы и США, поскольку отечественная разработка значительно превосходит западные аналоги по ударным и техническим возможностям.

Запад уже на протяжении нескольких лет задумывается о том, как ответить на угрозу, созданную российской «Арматой». Специалисты Европы и США приняли решение значительно усилить боевую мощь своих танков, создав новые орудия увеличенного калибра.

По данным экспертов информационного издания «Военное обозрение», недавно специалисты немецкого концерна Rheinmetall впервые представили свою новую разработку. Речь идет о новейшем 130-миллиметровом танковом орудии, получившем условное название Next Generation 130. Боевой комплекс, которым планируют оснастить танки, по мнению разработчиков, на 50% мощнее пушек, установленных на машинах Leopard 2.

В качестве боевых зарядов для Next Generation 130 будут использоваться снаряды двух типов: бронебойный подкалиберный с удлиненным вольфрамовым сердечником и многоцелевой осколочно-фугасный с возможностью программированного подрыва. Орудие может в будущем быть установлено на немецкий танк Leopard 2, а также на основную британскую боевую машину Challenger 2.

На Западе уверены, что модернизация танков за счет установки новых орудий станет качественным ответом на растущую мощь танковых частей России. Эксперты заметили, что новая разработка позволит устранить угрозу в виде новейших российских танков Т-14 «Армата». Однако на данный момент подобный проект не был одобрен представителями военных ведомств НАТО и европейских стран.

На данный момент специалисты уже готовят новый проект — на этот раз французская компания Nexter разработала 140-миллиметровую пушку, которая может быть установлена на танки Leclerc. Речь идет об орудии, которое на 70% мощнее стандартных 120-миллиметровых танковых пушек. Боевой комплекс, как отмечают эксперты, мог бы «идеально» вписаться в общую концепцию европейского танка будущего.

Ранее военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что новейший российский боевой танк «Армата» совсем скоро избавят от «детских болячек». Прежде всего, отечественные специалисты обратили внимание на небольшие проблемы с силовой установкой и провели работу по их устранению.