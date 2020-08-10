Каменских рассказала фанатам о лучших качествах Потапа

Киев, 10 августа. Популярная украинская певица Настя Каменских выдала фанатам очередное откровение о семейной жизни. Артистка рассказала фолловерам о лучших качествах своего супруга, рэпера Потапа.

Каменских разместила в своем профиле в Instagram трогательное фото со своим возлюбленным — Потап нежно целует жену, которая мило улыбается и смотрит на небо.

Звезда предложила фанатам описать своих спутников пятью-семью качествами. Украинка уже поделилась информацией о своем муже.

«Мой Лешка добрый и заботливый, с красивой душой, невероятно талантливый и (хоть он не любит этого слова) гениальный! С ним всегда весело и смешно! С ним я всегда чувствую себя, как за каменной стеной», — написала 33-летняя певица.

Долгие годы ходили слухи, что у Потапа и Насти Каменских роман. Однако спустя время все встало на свои места — артисты публично рассказали о своих чувствах, а затем поженились. Теперь певцы, не скрывая своей любви друг к другу, делятся с поклонниками трогательными фотографиями и видео семейной жизни.