Арзамасова по совету мамы отказала Авербуху в сексе до свадьбы

Москва, 10 августа. Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова вынуждает Илью Авербуха к воздержанию. Интимную близость до свадьбы актриса не приемлет, поэтому тренеру остается только стараться приблизить день бракосочетания.

Подробности отношений 46-летнего Авербуха и 25-летней Лизы сообщил источник «Экспресс-газеты». По его словам, ради возлюбленной фигурист строит новый дом, потому что старый не устраивал его даму сердца. Арзамасовой захотелось «чего-нибудь побольше».

Для этого он за три миллиона продает свой старый дом. Бывшая супруга Авербуха Ирина Лобачева считает, что Лиза меркантильная. По ее мнению, актриса обдерет Илью до нитки. Это ее очень беспокоит, ведь в браке с Авербухом она родила сына Мартина, и мальчик является наследником фигуриста. Сейчас ему уже 16 лет.

«Считаю, что Илья привлекает ее, поскольку финансово успешен. Не думаю, что у нее сейчас много работы. Она девочка себе на уме. Порой ведет себя очень наигранно», — поделилась Ирина в комментарии изданию.

Лобачева добавила, что на Арзамасову направляет мать, а «та, чувствуется, женщина во многих вопросах опытная».

Планы купить большой дом породили слухи о том, что избранница Авербуха беременна. Однако источник из ближайшего окружения тренера опроверг эти домыслы.

«Лизонька еще девушка. Мама жестко блюдет ее честь. «Только после свадьбы!» — пояснил он.

По словам собеседника газеты, Арзамасова во всем слушается маму.