Клинцевич объяснил важность поздравления Путина для Лукашенко и Белоруссии

Российский политик Франц Клинцевич объяснил, почему поздравление Владимира Путина, адресованное Александру Лукашенко в связи с его победой на выборах президента Белоруссии, так важно для будущего как Минска, так и Москвы.

Ранее стало известно, что в поздравительной телеграмме президента РФ выражается надежда, что деятельность Александра Лукашенко на посту главы Белоруссии будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных отношений между нашими странами.

Комментируя поздравление Путина, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил, что враждебные силы неоднократно пытались рассорить наши страны, но у них ничего не вышло.

«Слова президента России, адресованные Александру Лукашенко, очень важны для наших братских народов и для нашего общего будущего», — отметил Клинцевич в комментарии Федеральному агентству новостей.

В том, что в последние дни между Москвой и Минском возникали недоразумения, политик видит вмешательство третьих сил. Клинцевич считает, что сдержанность Москвы в оценке сложившейся ситуации — это в полной мере заслуга российских властей.

«Наше руководство и наши медиа не стали нагнетать ситуацию, они во всем разобрались и своевременно взяли паузу, — говорит политик. — Это было важным решением, поскольку очень быстро в результате совместной работы наших спецслужб выяснилось, что за попыткой нас поссорить стояли провокаторы с Украины. В связи с этим напомню, что в Киеве, как мы знаем, без отмашки своих западных «кураторов» ничего не делают. При этом операция, которую пыталась провернуть СБУ, изначально проводилась неквалифицированно, они как всегда наследили и попались».

По мнению Клинцевича, в какой-то момент минское руководство было просто введено в заблуждение, и вина за это лежит на президенте Украины Владимире Зеленском.

«Отмечу, Россия изначально не вмешивалась ни в какие разборки и скандалы, наша страна проявила сдержанность. Однако ошибками белорусской власти воспользовались внешние силы, которые начали «шатать» там ситуацию», — говорит российский сенатор.

Однако уже есть решение Центральной избирательной комиссии Белоруссии, признавшей убедительную победу Александра Лукашенко, напомнил политик.

«И вот уже президент России поздравил Лукашенко, призвал продолжить диалог и завершить дело, которое мы вместе с братьями-белорусами делаем уже больше 25-ти лет — создание Союзного государства. Это дело имеет огромное значение для наших братских народов», — отмечает собеседник ФАН.

Те, кто говорят, что Белоруссии нужно отвернуться от России и переориентироваться на западные страны и США, не желают мира и благополучия этой стране, считает Клинцевич.

«Белоруссия никогда не станет для Запада своей. При попытке отказаться от дружбы с Россией ничего, кроме потери государственности, эту страну не ждет. Поэтому белорусам нужно меньше слушать всяких «разводчиков» и больше обращать внимание на настоящие, истинные ценности, которые у наших стран едины — в исторической, генетической и в духовно-нравственной сферах. Мы — единый народ. И сегодня руководство России проводит в этом направлении абсолютно правильную, дальновидную политику, таково мое мнение», — резюмировал Франц Клинцевич.

В Белоруссии 9 августа завершились выборы президента. По данным ЦИК страны, убедительную победу в первом туре одержал действующий президент Александр Лукашенко. Согласно предварительным данным, за него проголосовали 80,23% избирателей. На втором месте — Светлана Тихановская, набравшая 9,9% голосов. Отметим, Тихановская отказалась признать свое поражение.

Ночью в Минске и других городах Белоруссии прошли незаконные митинги и шествия. МВД страны заявило о задержании трех тысяч человек, возбуждено уголовное дело по статье о массовых беспорядках.

Ранее в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых власти государства заподозрили в попытке дестабилизировать ситуацию в стране накануне выборов. Позже стало известно, что Минск поддался на провокацию, которая была организована украинскими спецслужбами.