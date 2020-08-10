Лукашенко предупредил, что «Майдана» в Белоруссии не будет

Минск, 10 августа. «Майдана» в Белоруссии не будет, как бы некоторым ни хотелось обратного. Об этом предупредил белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя уличные беспорядки, охватившие ряд городов страны после президентских выборов.

«То, о чем я говорил, это все подтверждается​​​. Если кто-то не верил, то он сейчас в это поверил. То есть нам пытаются эту заварушку подкинуть. Я предупреждал: «Майдана» не будет, как бы кому-то этого ни хотелось. Поэтому надо утихомириться, успокоиться», — цитирует главу государства национальное агентство БЕЛТА.

По словам Лукашенко, в ходе беспорядков пострадали порядка 25 сотрудников ОМОНа. У некоторых переломы рук и ног.

«Специально, целенаправленно били по этим ребятам. Они ответили. Чего теперь рыдать и плакать? Поэтому ответ будет адекватный. Страну разорвать мы не позволим», — подчеркнул он.

Беспорядки в Минске и других белорусских городах начались накануне вечером, после оглашения предварительных результатов выборов президента страны.

Между несогласными с итогами голосования и правоохранителями произошли столкновения. Для разгона участников несанкционированных акций в столице привлекались внутренние войска МВД и ОМОН, применялись спецсредства — водометы и светошумовые гранаты. Некоторые граждане были задержаны. В СК Белоруссии возбудили ряд уголовных дел.

Накануне белорусская оппозиция обнародовала план «Майдана» на случай победы Лукашенко. Комментируя его, политтехнолог Марат Баширов признался «360», что вообще не верит в его осуществление, поскольку схема имеет очевидно слабые места.