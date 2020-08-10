Эксперт рассказал, чего ждать от нефти и рубля до конца лета

С большой долей вероятности в августе котировки нефти начнут снижаться. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

На торгах 10 августа мировые цены на нефть демонстрируют рост после понижения в пятницу. Баррель нефти марки WTI подорожал на 1,33%, «бочка» Brent — на 0,99%.

Факторы роста

По словам Деева, сейчас стоимость нефти немного растет из-за следующих факторов.

«Принятие в США нового пакета мер поддержки экономики, что дает надежду инвесторам на сравнительно быстрое восстановление первой экономики мира. Второе обстоятельство — статистика от Baker Hughes по числу буровых установок в мире: их количество снижается 14-ю неделю подряд», — пояснил Деев.

По его словам, число буровых установок для добычи нефти и газа в мире в июле 2020 года сократилось на 43 единицы (на 4%), по сравнению с показателем июня 2020 года, и составило 1030 единиц, обновив очередной рекордный минимум. В Соединенных Штатах количество буровых установок снизилось на 19 единиц (на 6,9%) и составило 255.

Неопределенность на рынке

«Однако для глобального рынка нефти сохраняется очень большая степень неопределенности и негатива, связанная с возникновением второй волны пандемии. Число заболеваний растет, некоторые страны начинают вводить различные ограничения по передвижениям граждан. Китай и Индия, заполнив хранилища нефти, сокращают закупки. В результате решений ОПЕК+ в августе на рынок поступит дополнительно два миллиона баррелей нефти в сутки, а спрос пока восстанавливается слишком медленно для роста котировок», — добавил Деев.

Он обратил внимание, что в течение месяца нефтяные цены будут колебаться в диапазоне 40-45 долларов за баррель. При этом максимальный уровень цен (49 долларов за баррель марки Brent) будет достигнут к концу второй декады месяца.

«К концу августа котировки могут снизиться до отметок около 30 долларов за баррель. Курс рубля при такой динамике будет находиться на уровне 72-75 в паре с долларом и 84-87 в паре с евро с постепенным ослаблением до позиций 77-78 в паре с долларом и 88-90 в паре с евро к концу августа», — заключил Артем Деев.

Напомним, что сентябрьские фьючерсы WTI теперь составляют 41,77 доллара за баррель, а фьючерсы на баррель Brent добрались до отметки в 44,84 доллара. В минувшую пятницу, 7 августа, североморская нефть дешевела до 44,4 доллара за баррель.

Ранее финансовый эксперт, инвестор, предприниматель Ян Марчинский предрек США самый разрушительный кризис в истории. Пузырь на фондовом рынке достиг рекордных размеров, во многом благодаря беспрецедентному печатанию новых, ничем не обеспеченных долларов: это сильно напугало международных инвесторов, которые стали избавляться от этой валюты.