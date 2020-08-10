Захарова посоветовала Зеленскому не учить жизни Белоруссию

Москва, 10 августа. Украинские политики с их печальным опытом госпереворотов и развала страны не должны советовать Белоруссии, как ей жить, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook.

Дипломат отреагировала на заявление украинского лидера Владимира Зеленского, который ранее высказался о ситуации в соседнем государстве. Глава Украины заявил, что «любая легитимность происходит исключительно от социального доверия», а «сомнения в таких масштабах — прямая дорога к насилию».

«Золотые слова украинского президента! Как же они хорошо описывают ситуацию, только не в соседней стране, а в своей собственной. Как продвинулось бы выполнение минских договоренностей, если бы это заявление Зеленского касалось бы Украины, а не Белоруссии, которая разберется сама, как ей жить», — написала официальный представитель внешнеполитического ведомства России.

Накануне в Белоруссии прошли президентские выборы. После закрытия избирательных участков в Минске вспыхнули беспорядки, пишет «Мир 24». Правоохранители для разгона протестующих использовали светошумовые гранаты, водометы. В настоящее время ситуация в столице спокойная, указал «Ридус».

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