Рогозин объяснил, почему россияне не верят в высадку американцев на Луне

Москва, 10 августа. Около 70% россиян и почти половина американцев не верят в то, что астронавты NASA были на Луне. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал причиной этому тот факт, что США до сих пор не испытали новую сверхтяжелую ракету SLS.

В интервью на телеканале «Мир-24» специалист подробно объяснил свою точку зрения.

«Многие задают вопрос, почему американцы тогда, в 60-х годах, сумели это сделать и осуществить несколько миссий, а сейчас на супервысоком технологическом уровне не могут это повторить», — отметил Рогозин.

По его мнению, такой большой процент людей объясняется тем, что испытания сверхтяжелой ракеты SLS в США еще не прошли. Глава Роскосмоса назвал это «вопросом наличия компетенций, забывчивостью в отношении этих компетенций и возможностью их восстановить». Рогозин уточнил, что в не только большое количество россиян не верит в полет американцев на Луну — 70%, но и больше половины населения США — 54%.

Ранее научный обозреватель телеканала «Культура» Александр Галкин назвал главное качество, необходимое астронавтам и космонавтам, собирающимся лететь на Луну. По словам специалиста, это стрессоустойчивость. В свою очередь, NASA предъявляют к будущим астронавтам такие требования, как наличие высшего образования в сферах инженерии, биологии, физики, компьютерных технологий или математики, а также диплом об окончании летной школы или обучения в аспирантуре в области медицины.

Также сообщалось, что Роскосмос в 2028 году планирует проводить испытания сверхтяжелой лунной ракеты вместе с Китаем и установить на поверхности спутника Земли российский флаг. Помимо этого, в программу космической деятельности будут включены создание многоспутниковой орбитальной группировки «Сфера», развитие системы ГЛОНАСС и строительство наземной инфраструктуры на космодроме «Восточный».