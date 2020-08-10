Цветная революция в Белоруссии провалилась из-за смены мировых бизнес-схем

Президентские выборы в Белоруссии, на которых Александр Лукашенко был переизбран на шестой срок подряд голосами почти 80% избирателей при 84% явки, состоялись.

Не обошлось и без протестных акций в крупнейших городах Белоруссии, включая Минск. Не таких, как в Бейруте, но все-таки: ночные шествия, водометы, под сотню задержанных, отключение Интернета и так далее…

Чего не состоялось — так это каких-либо сенсаций. Хотя, судя по антуражу событий, на сенсации эти были выделены немалые деньги. И кое-что из выделенных сумм даже дошло до исполнителей. Не думаю, что много — навскидку до 100 миллионов долларов, то есть процентов 10, не больше. Учитывая традиции американской «службы единого заказчика» — на то, чтобы убрать «батьку» из президентского дворца, выделяли около миллиарда.

Миллиарда, наверное, должно было хватить, даже с избытком и учетом инфляции. Хватило же шесть лет назад пяти миллиардов для Украины, которая в пять раз больше Белоруссии.

Но не та сейчас Америка. Хиллари Клинтон не побеждает Дональда Трампа. И «спящий Джо», который Байден, тоже не побеждает Дональда. F-35 не летает как следует, Николас Мадуро продолжает править Венесуэлой, а Башар Асад — Сирией. Вот и цветная революция в Республике Беларусь не прошла. И даже можно догадаться, почему.

Я был в Киеве в конце ноября 2013 года. Все там казалось каким-то ненастоящим. Пока массовка грелась у бочек и пунктов питания, ожидая очередных выступлений со сцены лидеров «Евромайдана» и ангажированных звезд, в верхах непрерывно шли переговоры Виктора Януковича и его команды с представителями Запада и с представителями России.

Западу был нужен контроль над украинской «трубой» и еще один клиент, типа Греции, для финансовых афер. России нужна была база Черноморского флота, то есть Крым. Украинскому бизнесу — увы, такова его природа, так он устроен — нужна была «серая зона» для контрабанды. По большому счету, в итоге все получили то, что хотели.

Дело даже не в том, что Белоруссия сегодня — не Украина вчера, и здесь на победе цветной революции, по большому счету, ничего существенного заработать нельзя. А потому, что сегодня в большой политике актуальны уже совсем иные бизнес-схемы. Из-за коронавируса, конечно.

Деньги-то выделили: на фоне нынешней многотриллионной эмиссии что ж их было не выделить? На «противодействие российской агрессии» этих миллиардов коллективный Запад в 2020 году выделил больше сотни, так что белорусский миллиард тут — капля в море. Но это и все. Carpe diem! Без перспективы, даже отдаленной.

В результате годная для отчета картинка есть (на ее создание со своей стороны и некоторые белорусские силовики славно поработали, это факт), а драйва нет и результата нет. Майдан провалился, толком не начавшись: все отработали номер, представление закончилось, цирк уехал, клоуны остались.

Еще 7 августа, за два дня до президентских выборов, на Белорусской АЭС началась загрузка ядерного топлива. Думаете, если бы ситуация, по мнению России, не была под стопроцентным контролем, такое могло произойти?

Что касается самого «батьки» Лукашенко, то оппоненты часто называют его «колхозником», намекая на его богатое сельскохозяйственное прошлое, включая директорство в совхозе. Но если мне не изменяет память, руководителей такого уровня в советские времена утверждали минимум в обкоме партии по представлению райкома.

И если кто-то считает, что в 1994 году Александр Григорьевич мог стать президентом Республики Беларусь без поддержки со стороны Москвы — вернее, со стороны одного из «управляющих центров Большой России», то ему можно только посочувствовать. И напомнить, что в «святые девяностые» тот, кто контролировал Минск, в полном смысле слова мог «держать за горло» столицу Российской Федерации, поскольку основной поток продовольствия туда шел из Европы через белорусскую территорию.

Сегодня ситуация принципиально иная. Вклад Белоруссии, включая его транзитную составляющую, в российскую продовольственную корзину, да и в российскую экономику существенно уменьшился, но остается далеко не нулевым. Тем более, продержаться 26 лет во главе такого небольшого государства без жесткой поддержки извне просто немыслимо.

Поэтому все перипетии, связанные с очередным переизбранием Лукашенко, во многом были обусловлены политической ситуацией внутри нашей страны. Хорошо, что конфликтные моменты здесь удалось если не полностью устранить, то хотя бы сгладить и привести к более-менее приемлемым величинам.

Так что результат прошедших 9 августа выборов — несомненная победа России.