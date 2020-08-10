Резко похудевший Корчевников поразил фанатов новыми фото

Москва, 10 августа. Резко похудевший актер и телеведущий Борис Корчевников испугал поклонников своими изменениями во внешности. Фанаты переживают, что у него могут серьезные проблемы со здоровьем.

Новые фото Корчевников опубликовал в своем Instagram. На снимках можно видеть, что он действительно сбросил несколько килограмм. В комментариях фолловеры пожелали ему здоровья. Беспокойство от похудения актера однако выразили не все подписчики. Некоторым показалось, что сейчас Корчевников находится в своей лучшей физической форме.

«Борис, сейчас Вы намного лучше выглядите чем в прошлые годы. Сразу видно, все хорошо», — написала одна из поклонниц.

Напомним, в прошлом году Корчевников сильно поправился. Тогда пользователи призывали его худеть, заявляя, что на экране он выглядит откровенно плохо.

В какой-то момент актер не выдержал и публично объяснил, почему он набрал вес. По его словам, виной этому был длительный курс лечения. Ведущий добавил, что ему и так приходилось непросто, а комментарии от том, «как он разжирел», совсем не помогали. Однако, как отметил Корчевников, ему удалось относиться к этому с улыбкой, пишет портал «7Дней».

В июле Корчевников взбудоражил общественность своей неизвестной спутницей. Ведущий был женат, но его брак с актрисой Анной-Сесиль Свердловой распался в 2017 году. Долгое время мужчина был один, но, кажется, теперь его положение изменилось.