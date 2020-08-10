Лазарев сходил в гости к Кудрявцевой с любимой женщиной и детьми

Москва, 10 августа. Известная российская телеведущая и актриса Лера Кудрявцева устроила большой праздник в своем загородном доме по случаю дня рождения дочери Маши. Мероприятие посетили близкие друзья Кудрявцевой, в том числе и ее экс-бойфренд — певец Сергей Лазарев.

На вечеринку в честь маленькой Маши, которой 9 августа исполнилось два года, поп-исполнитель пришел не один. Лазарев привел в гости к бывшей возлюбленной своих детей — шестилетнего сына Никиту и двухлетнюю дочь Анну, передает «Утро.ру».

Кроме того, гостьей вечеринки стала любимая женщина певца — мама Валентина Викторовна. Именно мама помогает Лазареву воспитывать детей.

Кудрявцева была рада встрече с матерью своего экс-бойфренда. В качестве подарка Валентина Викторовна принесла кабачки, выращенные своими руками.

Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев начали встречаться в 2008 году, напоминает «Мир 24». Роман звездной пары продлился четыре года. По словам Кудрявцевой, их с Лазаревым пути разошлись из-за разных жизненных приоритетов. После этого телеведущая вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова.

Примечательно, что супруг Кудрявцевой не смог присутствовать на празднике. Сейчас спортсмен занят подготовкой к новому сезону. Однако Макаров заранее позаботился о том, чтобы маленькая Маша в день рождения не осталась без подарка от папы. Хоккеист преподнес дочери детскую копию дорогой иномарки.