Активисты очистят от мусора поселок Сеяха на Ямале

Салехард, 10 августа. Экспедиция «Полярная земля» стартовала в селе Сеяха Ямальского района. Добровольцы из других регионов России очистят населенный пункт от мусора.

Двадцать пять волонтеров из Ямала, Москвы, Подмосковья, Петербурга, Свердловской области, Архангельска, Липецка и других регионов России проведут экологический ликбез для жителей Сеяхи. Экспедиция организована сотрудниками МОЭО «Зеленая Арктика».

«Нужно показать своим примером важность благоприятной экологической обстановки для поселка и лично для каждого жителя», — заявил глава организации Евгений Рожковский.

Населенный пункт выбрали после облета территории Ямальского района. Инициативу также поддержали власти ЯНАО. До этого волонтеры «Зеленой Арктики» работали на островах Белый и Вилькицкого.

В поселке к добровольцам присоединятся местные активисты. Они соберут на берегу реки Сеяхе металлолом и мусор.

По словам Рожковского, экспедиция продлится до 23 августа. Общественники разработают проект развития поселка и направят ее губернатору ЯНАО.