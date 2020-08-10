Лукашенко заявил, что протестами в Белоруссии управляют из-за границы

Минск, 10 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вспыхнувшие после выборов протесты управлялись из-за границы.

Глава государства отметил, что белорусский народ воспринимает выборы, как праздник, поэтому люди приходили на избирательные участки целыми семьями, даже с маленькими детьми. Однако некоторые силы попытались испортить этот праздник.

«Мы их увидели — они засветились еще ярче этой ночью. Мы зафиксировали звонки из-за границы. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять», — сказал Лукашенко.

По его словам, протестующие после выборов в Минске хотели идти на штурм резиденции президента, однако правоохранительные органы Белоруссии уберегли людей от критического шага. Лукашенко также добавил, что белорусские силовики «разберутся с каждым», кто провоцирует беспорядки в республике.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. По словам председателя Центризбиркома республики Лидии Ермошиной, действующий президент Александр Лукашенко получил 80,23% голосов, его главная соперница Светлана Тихановская — 9,9%. Остальные три кандидата набрали менее 2% голосов.

После завершения голосования в городах Белоруссии начались акции протеста. Для разгона демонстрантов белорусские силовики применили водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.