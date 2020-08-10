В АТОР рассказали, вернут ли деньги за туры при повторном закрытии границ

Москва, 10 августа. В случае повторного закрытия границ забронировавшим туры путешественникам будут предлагать перенести отдых на другие даты. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Скорее всего, будет предложено перебронировать поездку на последующие даты, это теперь уже стало наиболее распространенным способом компенсации туристам средств во всем мире. Гарантировать, что границу завтра точно не закроют, нельзя. Риски есть всегда. Абсолютно то же самое касается и наших курортов. Туристам будет предлагаться перенести тур на другую дату с сохранением всех условий поездки», — цитирует Ломидзе НСН.

Она также сообщила, что цены на отдых в Турции и российских направлениях выросли. В последнем случае туризм подорожал от 5 до 15%, в зависимости от объекта. По словам Ломидзе, «в августе это совершенно нормальная картина», поскольку на этот месяц приходится пик сезона.

В связи с пандемией в начале этого года многие страны закрыли свои границы для иностранных граждан. Это заставило тех, кто спланировал отдых за рубежом, пересмотреть планы и решать вопросы с возвратом средств за путевки. Многие туроператоры по всему миру нашли выход из ситуации в том, чтобы предлагать клиентам перенести оплаченный отдых на более позднее время, когда его позволит эпидемиологическая обстановка.

В РФ также начали применять распространенную во многих странах практику кэшбэка за внутренний туризм. Подробно о ней рассказывал в интервью «360» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.