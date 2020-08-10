Названы виды туристических страховок от коронавируса

Москва, 10 августа. Заражение коронавирусом включили в стандартный медицинский полис большинство страховых компаний. Поэтому россиянам, которые летят за границу, не придется нести никаких дополнительных расходов по части страховки на случай COVID-19. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Свои границы для российских туристов с сегодняшнего дня открыли Турция, Черногория, Абхазия, Танзания и Великобритания. По словам Ломидзе, самым востребованным среди россиян является турецкое направление. Собираясь в долгожданный заграничный отпуск, люди проявляют особое беспокойство по поводу страховки. Глава АТОР заверила, что стандартная страховка покроет заражение коронавирусом. В туристических медицинских полисах он проходит в разряде «грипп».

«Есть еще и специальные и расширенные страховки именно по коронавирусу, его тоже можно легко приобрести», — цитирует ее НСН.

Помимо этого, появилась новая страховка от невыезда. Туда, как пояснила Ломидзе, включено в том числе и заболевание коронавирусной инфекцией.

«Данная страховка может применяться также и в путешествиях по России», — добавила она.

Ранее Ростуризм дал рекомендации россиянам, которые собираются лететь отдыхать в Турцию. Как отмечает Infox.ru, в памятке в первую очередь говорилось о необходимости приобрести медицинскую страховку, покрывающую расходы на лечение от COVID-19.