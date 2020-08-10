Немецкие СМИ обвинили Гитлера в поражении Германии во Второй мировой войне

Берлин, 10 августа. Германия потерпела поражение во Второй мировой войне из-за провальной военной стратегии, которая была предложена лично Адольфом Гитлером. Об этом говорится в статье немецкой газеты Die Welt.

Авторы материала утверждают, что вооруженные силы гитлеровской Германии придерживались определенной тактики, которая, по их мнению, сильно повлияла на итоги Второй мировой войны.

Журналисты издания приводят отрывки из мемуаров нацистских генералов. В неоднозначном материале Die Welt рассказывается о том, что фашистская Германия потерпела поражение в войне с СССР из-за Адольфа Гитлера, который совершил серьезную стратегическую ошибку в марте 1944 года на Восточном фронте. Фюрер приказал использовать тактику «жесткой обороны», которую в будущем назовут «Доктриной добровольной блокады». Немецко-фашистские войска до последнего продолжали организовывать защиту городов, не обращая внимание на действия советских войск, которые продолжали наступление и обходили занятые нацистами населенные пункты со стороны.

Авторы материала отмечают, что стратегия Гитлера была ошибочной, поскольку у войск Вермахта попросту отсутствовали возможности для организации подобной жесткой обороны крупных городов. Однако немецкие генералы боялись перечить Гитлеру и не могли объяснить ему, что армии необходимо было организовать масштабное отступление. Немецкие журналисты уверены, что «во всем виноват фюрер», поэтому Гитлер несет личную ответственность за поражение Германии во Второй мировой войне, передает «Царьград».

Ранее сообщалось, что в польском городе Легнице произошел акт вандализма в отношении памятника, установленного в честь советского маршала Константина Рокоссовского. Неизвестные попытались украсть скульптуру, но не смогли унести ее далеко. Злоумышленники повредили мемориал, оторвав статуе голову.