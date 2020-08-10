Снимок Пугачевой в ярком наряде с сыном озадачил поклонников

Москва, 10 августа. Фотография звезды советской и российской эстрады Аллы Пугачевой в ярком наряде с сыном Гарри озадачила интернет-пользователей. Поклонники были в восторге от очередного семейного кадра, а хейтеры пришли в бешенство, увидев цветущую певицу.

У Аллы Борисовны в браке от юмориста Максима Галкина подрастают двое детей — Гарри и Лиза, которых звездной паре родила суррогатная мать. Артистка души не чает в своих детях, в социальных сетях четы регулярно появляются фотографии и видео с чадами.

На фан-странице королевы эстрады появился старый снимок, сделанный в холодное время года. Исхудавшая Пугачева в красном пальто и черных ботильонах стоит рядом с сынишкой, крепко держа его руки.

Поклонники не могли оторвать глаз от артистки, которая светится от счастья. Злопыхатели в свою очередь оставили несколько колких замечаний 72-летней артистке.

«Какая бестия может быть в 72 года», — написала taisiiasia.

«Не та Алла, это уже дистрофия», — добавила tailand2017.