Аналитик дал прогноз по курсу рубля на август

Москва, 10 августа. Рубль может продолжить укрепляться в последний месяц лета, поскольку есть несколько факторов, идущих на пользу российской валюте. Об этом рассказал ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

По словам эксперта, на текущей неделе в Конгрессе США обсуждаются новые меры стимулирования американской экономики. Если вопрос не решится на этой неделе, то его рассмотрение перенесут на следующую. Как отметил Капустянский, данное событие будет в фокусе внимания инвесторов.

«В случае, если решение в конечном счете будет принято в пользу новых мер поддержки, то мировые финансовые рынки могут продолжить рост, в том числе рубль как один из представителей рисковых активов», — пояснил аналитик.

Капустянский рассказал, что на этой неделе идет подготовка к новому заседанию ОПЕК+, которое состоится 17–18 августа. В связи с этим на рынке нефти может наблюдаться повышенная волатильность, что напрямую влияет на курс рубля.

При этом, по словам эксперта, общий новостной фон сейчас на стороне российской валюты. Аналитик напомнил, что с 2015 года в августе рубль всегда снижался, однако в этом году ситуация может сложиться по-другому.

«Если оптимизм на рынке сохранится, август 2020 года, действительно, может стать исключением из правил», — сказал Капустянский в беседе с «Российской газетой».

По мнению аналитика, на следующей неделе курс доллара может составить 72–72,5 рубля. Что касается евро, то курс этой валюты может составить 84–84,5 рубля. Если же курс доллара опустится ниже 70,5 рубля, то, по словам Капустянского, можно будет говорить о смене тенденции.

«Что касается конца лета, то пара доллар/рубль может достигнуть диапазона 68–70. Евро/рубль будет балансировать в интервале 80–83», — подытожил аналитик.

Ранее экстрасенс Дарья Миронова в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» дала прогноз по курсу рубля на конец 2020 года. По мнению ясновидящей, россиянам не стоит массово скупать доллары и евро.