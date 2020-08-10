Пожар произошел на газовой заправке в Волгограде

Волгоград, 10 августа. Газовая смесь загорелась в одной из цистерн на газовой заправке в Волгограде, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел 10 августа в Тракторозаводском районе. По предварительным данным, пострадали четыре человека. Трое их них получили травмы легкой степени тяжести. Им оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Одного человека госпитализировали с 10% ожогов тела. В результате ЧП погибших нет. На месте находятся оперативные службы. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.