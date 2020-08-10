Штаб Тихановской готов к длительным протестам против результатов выборов

Минск, 10 августа. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что считает себя победителем на президентских выборах. Политик не признает предварительные итоги выборов и готова к долгосрочному протесту.

В штабе Тихановской подчеркивают, что протестные столкновения на улицах страны не смогут изменить ситуацию. Они призывают власти к диалогу для разрешения конфликта мирным путем. Тихановская выразила надежду, что информация о погибших в ходе ночных протестов не подтвердится. Экс-кандидат также отметила, что в любом случае не планирует покидать страну после официального объявления итогов президентских выборов.

Напомним, что по выборы на пост президента Белоруссии прошли в воскресенье, 9 августа. По предварительным результатам подсчета голосов действующий президент страны Александр Лукашенко набрал 80,23%, его главный оппонент Светлана Тихановская — 9,90%.