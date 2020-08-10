Джабаров уверен, что Польша готовилась к протестам в Белоруссии

Демонстрации белорусской оппозиции были заранее спланированы, считает российский сенатор Владимир Джабаров. Он предположил, что Польша готовилась к началу протестного движения в Белоруссии.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с предложением созвать чрезвычайный саммит Европейского союза по Белоруссии из-за применения милицией силы против протестующих граждан республики.

«Польша несет ответственность за своих ближайших соседей. Поэтому премьер-министр Матеуш Моравецкий обратился в письме к Шарлю Мишелю, председателю Европейского совета, и Урсуле фон дер Ляйен, председателю Европейской комиссии, созвать внеочередной саммит Европейского совета по событиям в Белоруссии», — приводит РИА Новости сообщение премьера.

В письме Моравецкого говорится, что после проведения выборов президента белорусские власти применили силу против граждан, требующих перемен в стране.

«Мы должны солидарно поддержать белорусов в их стремлении к свободе. Отсюда и инициатива главы польского правительства склонить к этому вопросу Европейский совет», — подчеркнул премьер-министр.

Комментируя реакцию Моравецкого, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что «Польша переоценивает свою роль в Европейском союзе и в первую очередь переоценивает свое влияние на Минск».

«Белоруссия — это, мягко говоря, не бывшая колония Польши и не польский вассал. Это независимое государство. И Варшаве стоило бы напомнить о недопустимости вмешательства в ее дела. Но вообще, мне кажется, этот сценарий был разработан давно: в Варшаве понимали, что законным путем помешать переизбранию Лукашенко невозможно, а вот эти неконструктивные и даже деструктивные выходки, демонстрации оппозиции были заранее спланированы, чтобы потом, когда власть даст отпор, обвинить ее и наказать на международном уровне. Мы даже не сомневаемся, что в ближайшее время будет предложен новый пакет санкций против Белоруссии», — заявил сенатор в интервью Федеральному агентству новостей.

Сенатор выразил надежду, что Александр Лукашенко теперь поймет, какие страны действительно являются ближайшими и безусловными союзниками Белоруссии, а какие — только декларируют это в международном политическом пространстве.

«Я думаю он (Лукашенко. — Прим. ФАН) понимает, что те, кто его уже поздравил, и есть истинные друзья Белоруссии — наш президент, это президент Казахстана Токаев и глава КНР Си Цзиньпин. В общем, Белоруссии нельзя было допускать украинского сценария 2014 года, иначе это была бы трагедия. Ситуация на Украине показывает к чему приводят «Майданы» — шесть лет прошло, страна дестабилизирована, в ней постоянно возникают какие-то острые ситуации, незаконное применение силы против людей и война на юго-востоке», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы, после чего в нескольких городах страны начались несанкционированные акции протеста, во время которых милиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. По предварительным итогам выборов, действующий президент Александр Лукашенко, руководящий страной 26 лет, набрал 80,23% голосов.

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