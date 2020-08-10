Бальбек заявил, что крымские татары не нуждаются в особом статусе от Киева

Симферополь, 10 августа. Крымские татары не нуждаются в особом статусе со стороны Украины. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев работает над созданием нового закона, который закрепит за крымскими татарами статус коренного народа.

«Крымско-татарский народ не нуждается ни в каких преференциях со стороны Украины… Признают нас коренным народом, не признают - абсолютно безразлично», — пояснил Бальбек.

Парламентарий также добавил, что крымские татары являются частью российской нации и получают достаточную поддержку со стороны государства.

«В украинский период не нашлось ни времени, ни желания у тогдашних правителей. И теперь то, что делает Украина, - это реверансы перед закрытой дверью», — сказал депутат в комментарии РИА Новости.

Напомним, Крым вернулся в состав России по итогам референдума, состоявшегося весной 2014 года. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержала воссоединение Крыма с Россией. Позднее президент России Владимир Путин отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования проходили и в других странах. При этом российский лидер отмечал, что вопрос Крыма закрыт окончательно.